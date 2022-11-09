Члены ЦИК РК посетили с рабочей поездкой Шымкент, Жетысу и Туркестанскую область

В рамках организации и проведения внеочередных выборов президента Республики Казахстан члены ЦИК РК продолжают серию выездных семинаров-совещаний в регионы страны, сообщает Zakon.kz.

Так, 4 ноября 2022 года секретарь ЦИК Мухтар Ерман посетил город Шымкент, 5-7 ноября – Туркестанскую область, член Центризбиркома Сабила Мустафина 7-8 ноября посетила область Жетісу.

В регионах члены Центризбиркома провели семинары-совещания для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, представителей местных исполнительных органов, предвыборных штабов кандидатов, уполномоченных государственных органов, правоохранительных органов и СМИ.

В рамках семинара члены территориальных избирательных комиссий и представители местных исполнительных органов ознакомили членов Центризбиркома с ходом подготовительной работы к выборам президента Республики Казахстан.

Так, руководитель аппарата города Шымкента Габит Мауленкулов сообщил, что в Шымкенте насчитывается 312 избирательных участков, количество избирателей составляет 634 818 человек. Списки избирателей 30 октября текущего года были переданы избирательным комиссиям, а 4 ноября представлены на ознакомление избирателям.

Проводится масштабная работа по информированию населения о предстоящих выборах президента РК. По городу установлено 28 LED экранов и 122 баннера о выборах.

Избирателей с инвалидностью, нуждающихся в особых условиях при голосовании, – 7514 человек. На всех избирательных участках есть специальные пандусы, тактильные полосы для слабовидящих, специальные уголки и другое необходимое оборудование. В день голосования будет организована работа 28 "инватакси" и 53 социальных такси для граждан с инвалидностью.

В рамках электорального обучения 2382 члена избирательных комиссий прошли тестирование и получили сертификаты. Обучение членов участковых избирательных комиссий завершится поэтапно до 10 ноября.

В работе семинара и практическом тренинге в городе Шымкенте также приняли участие представители Миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ. Органы прокуратуры и внутренних дел информировали участников семинара об осуществлении надзора за соблюдением законности участниками избирательного процесса выборного законодательства, обеспечении правопорядка на избирательных участках в день голосования.

Председатель ТИК Туркестанской области Алибек Умаралиев сообщил, что всего по области в списки избирателей включены 1 163 860 граждан. Списки избирателей были представлены участковым избирательным комиссиям 30 октября 2022 года, а с 4 ноября у избирателей есть возможность ознакомиться со списками.

По уточнению избирательного участка в Call-центр поступило 2139 звонков, 8211 запросов поступили через Телеграмм-бот.

По словам руководителя аппарата акимата Туркестанской области Ауелхана Тургымбекова, в регионе проводится активная информационно-разъяснительная работа по информированию граждан о выборах президента РК. В частности, на региональном телевидении опубликовано 4180 материалов, на информационных сайтах – 1985, в печатных СМИ – 817, в социальных сетях – 53 494 материала. Кроме этого размещено 613 материалов наружной рекламы, в местах массового скопления людей на 122 демонстрационных экранах регулярно транслируются видеоролики о выборах.

В Туркестанской области 60 329 человек с инвалидностью имеют активное избирательное право. Избирательные участки области обеспечены пандусами и тактильными указателями.

В день выборов людей с инвалидностью в области будет обслуживать 36 "инватакси" и 42 социальных такси. Для слабослышащих граждан на избирательные участки планируется привлечение 101 специалиста жестового языка.

Заместитель руководителя аппарата акима области Жетісу Бахытгуль Нусипова сообщила, что в области 447 избирательных участков, численность избирателей составляет 445 762 человека. Списки избирателей 30 октября текущего года были переданы избирательным комиссиям, а 4 ноября представлены на ознакомление избирателям.

В районах и городах области функционирует 21 Call-центр, в которые поступило около 300 звонков от граждан. Запущены телеграмм-бот и онлайн сервис "Проверь себя в списках избирателей", которыми воспользовались 12 908 граждан.

Ведется масштабная информационно-разъяснительная работа по информированию граждан о предстоящих выборах. В эфир регионального телевидения вышли 905 материалов о выборах. На страницах печатных СМИ опубликовано 306 материалов, на интернет-ресурсах и в социальных сетях размещено свыше 20,4 тыс. постов.

Всего в области Жетысу 1915 избирателей с инвалидностью, которым необходимы особые условия при голосовании. Из 447 избирательных участков все помещения для голосования расположены на первых этажах зданий, на 397 избирательных участках имеются пандусы, на 50 избирательных участках в них нет необходимости.

В день голосования планируется организовать работу 24 автомашин службы "инватакси" для доставки инвалидов на избирательные участки в 70 населенных пунктах.

Во второй части программы семинаров-совещаний члены ЦИК провели тренинги в форме деловой игры на основе кейсовой технологии для территориальных и участковых избирательных комиссий.

Так, были проверены практические навыки членов избирательных комиссий по алгоритму действий в день голосования, в том числе, подготовка избирательного участка ко дню голосования, выдача избирательных бюллетеней, сопровождение избирательных урн для голосования вне помещения, алгоритм подсчета голосов, оформление протоколов по итогам голосования и многое другое. Члены ЦИК задавали уточняющие вопросы по алгоритму действий членов избирательных комиссий и напомнили им, что главной задачей при организации процедуры голосования является обеспечение ее прозрачности.

По итогам проведенных семинаров-совещаний членами Центризбиркома выработаны предложения по повышению эффективности деятельности избирательных комиссий.