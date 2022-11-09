Какие медицинские объекты построят в Астане

Аким столицы Алтай Кульгинов встретился с главами медучреждений города, сообщает Zakon.kz.

Какие темы поднимались во время встречи, аким рассказал на своей странице в Instagram, передает официальный сайт акимата Астаны.

"Повышение качества медицинской помощи и дальнейшее оснащение медцентров обсудили с главами медучреждений. На предыдущей встрече с медработниками, в том числе с нашими жителями, составили план работ. Большую часть из них выполнили.

Сегодня также взяли в работу вопросы, которые поступили на встрече. Медработники, к примеру, поднимали вопросы по строительству и ремонту медобъектов, подготовке медицинских кадров, дооснащению объектов, дальнейшему внедрению проекта "Безопасный двор" и др.

Фото: Александр Куприенко

Первое. Развитие инфраструктуры системы здравоохранения

Одним из крупных проектов столицы является переезд ЖД больницы (Многопрофильная городская больница № 3) в здание "Ramada Plaza". На территории старой ЖД больницы будет построен новый перинатальный центр, так как в том микрорайоне остро чувствуется дефицит (район Сарыарка). Кроме того, еще один перинатальный центр будет построен в районе Алматы – возле многопрофильной городской больницы №1.

Провели ремонт в ряде медучреждений, также запланировали строительство амбулаторно-поликлинических комплексов в "Жағалау-3" и районе вокзала "Нұрлы жол", центров первичной медико-санитарной помощи в ЖМ Коктал-1, Пригородный, Тельмана и др.

В рамках шаговой доступности за последние три года открыли 40 объектов "Доктор у дома" (7 из них – в жилых массивах). До конца года планируем открыть еще 10 объектов. Здесь также привлекаем частные инвестиции.

Второе. Условия для медицинских сотрудников

С 2020 года средняя зарплата врачей увеличилась на 60%, среднего медперсонала – на 50%. В следующем году планируется повышение зарплаты врачам еще на 35% и среднему медперсоналу – на 10%.

Для привлечения кадров выделяем гранты. Так, за три года выделили 750 грантов на получение высшего образования. В текущем учебном году – почти 250 грантов.

Также для медработников планируем построить общежитие.

Фото: Александр Куприенко

Третье. Материально-техническая база

За последние три года медучреждения дооснастили порядка 3 тыс. единиц специального оборудования. К примеру, это узи-аппараты, компьютерные томографы, ИВЛ-аппараты, передвижные флюорографические комплексы, цифровые рентгенографические системы и др. Данную работу продолжим на системной основе.

Четвертое. Станция скорой медицинской помощи

Осенью текущего года передали станции скорой медпомощи еще 55 спецмашин. Ранее также передали станции медпомощи более 100 единиц спецтранспорта, в том числе 65 реанимобилей.

Сегодняшняя встреча прошла продуктивно, вопросы взяли в работу. Отличившихся медработников отметили почетными грамотами", – написал аким столицы.