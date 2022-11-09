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Ситуация в Украине: Россия отводит войска на левый берег Днепра, в Украине сократят количество министерств

Ситуация в Украине 9 ноября Фото: mil.ru
Кремль на днях сообщит, поедет ли Путин на G20, Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине в размере 18 млрд евро в следующем году, сообщает Zakon.kz.

  • РФ готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на текущий момент – представитель российского МИДа Мария Захарова.

  • Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • Кремль на днях сообщит, поедет ли Путин на G20, пока обсуждаются различные форматы, также заявил Песков.

  • Замглавы находящейся под контролем РФ Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Обстоятельства выясняются.

  • В Украине сократят количество министерств: вместо 20 их станет 14.

  • В украинском Ужгороде демонтировали памятник советскому солдату, установленный недалеко от словацкой границы.

  • Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине в размере 18 млрд евро в следующем году, сообщил Bloomberg. В Еврокомиссии надеются, что смогут достичь договоренности с Венгрией.

  • Власти США считают, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить военным путем Крым. Об этом заявил замминистра обороны Штатов по политическим делам Колин Кол.

  • Командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объявил об отводе войск в Херсоне на левый берег Днепра.

  • Мобилизованные военнослужащие перед отправкой в зону боевых действий должны проходить подготовку в тылу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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