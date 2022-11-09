Ситуация в Украине: Россия отводит войска на левый берег Днепра, в Украине сократят количество министерств

РФ готова вести переговоры с Украиной с учетом реалий, которые складываются на текущий момент – представитель российского МИДа Мария Захарова.

Путин со временем посетит Донбасс, но пока конкретных планов на такую поездку нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль на днях сообщит, поедет ли Путин на G20, пока обсуждаются различные форматы, также заявил Песков.

Замглавы находящейся под контролем РФ Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Обстоятельства выясняются.

В Украине сократят количество министерств: вместо 20 их станет 14.

В украинском Ужгороде демонтировали памятник советскому солдату, установленный недалеко от словацкой границы.

Венгрия заблокировала план ЕС по пакету помощи Украине в размере 18 млрд евро в следующем году, сообщил Bloomberg. В Еврокомиссии надеются, что смогут достичь договоренности с Венгрией.

Власти США считают, что Украина должна сама решить, будет ли она предпринимать попытку захватить военным путем Крым. Об этом заявил замминистра обороны Штатов по политическим делам Колин Кол.

Командующий объединенной группировкой российских войск генерал армии Сергей Суровикин объявил об отводе войск в Херсоне на левый берег Днепра.