Беспилотный грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

Беспилотный грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из прямой трансляции на сайте НАСА.

Операцию произвела Николь Манн — первая в истории женщина-астронавт США. Теперь корабль готов к стыковке с МКС.

Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик стартовал с Земли в понедельник. Вскоре после пуска на Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн. После неудачных попыток специалистов раскрыть вторую антенну НАСА сообщило, что корабль обеспечен достаточным для стыковки с МКС запасом энергии.

Cygnus доставил на орбиту провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и оборудование для модернизации МКС.