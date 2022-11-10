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Беспилотный грузовой корабль Cygnus пристыковался к МКС

Cygnus пристыковался Фото: NASA
Беспилотный грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), несмотря на полет с одной нераскрытой солнечной антенной, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из прямой трансляции на сайте НАСА.

Операцию произвела Николь Манн — первая в истории женщина-астронавт США. Теперь корабль готов к стыковке с МКС.

Принадлежащий компании Northrop Grumman грузовик стартовал с Земли в понедельник. Вскоре после пуска на Cygnus раскрылась лишь одна из двух солнечных антенн. После неудачных попыток специалистов раскрыть вторую антенну НАСА сообщило, что корабль обеспечен достаточным для стыковки с МКС запасом энергии.

Cygnus доставил на орбиту провиант, предметы первой необходимости, материалы для научных экспериментов и оборудование для модернизации МКС.

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