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Илон Маск высказал идею перевода денег через Twitter

Илон Маск высказал идею перевода денег Фото: unsplash
Новый владелец соцсети миллиардер Илон Маск высказал идею, перевода денежных средств через Twitter, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что привязка банковского счета к аккаунту позволит осуществлять денежные переводы, передает РИА "Новости".

Почему не переводить деньги в Twitter? Звучит как отличная идея. Илон Маск

Ранее Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавних собраниях. К примеру, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.

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