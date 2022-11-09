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Twitter может стать платной соцсетью

соцсеть Фото: pixabay
Американский миллиардер Илон Маск рассматривает возможность сделать социальную сеть Twitter платной, сообщает Zakon.kz.

Как пишет-портал Platformer, Маск и его советник Дэвид Сакс обсуждали идею сделать соцсеть платной для большинства или для всех пользователей на недавних собраниях. К примеру, соцсеть может быть доступной пользователю ограниченное количество времени, после чего для загрузки страницы ему понадобится подписка.

Отмечается, что ожидать нововведений в ближайшее время не стоит, так как команда разработчиков занята работой над платной премиум-версией соцсети.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.

Ранее миллиардер решил уволить около 50% сотрудников соцсети, включая 15% команды, отвечающей за модерацию контента.

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