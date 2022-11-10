Ferrari Шумахера продали за рекордные 14,8 млн долларов

На аукционе Sotheby’s продали болид Ferrari F2003-GA, на котором Михаэль Шумахер завоевал в "Формуле-1" шестой чемпионский титул, сообщает Zakon.kz.

Сумма продажи – рекорд для подобных машин – 14,8 млн долларов, сообщает Sports.ru.

В 2003 году Шумахер выиграл чемпионский титул после упорной борьбы с Кими Райкконеном из McLaren и Хуаном-Пабло Монтойей из Williams: немец одержал шесть побед в сезоне и заработал на два очка больше, чем главный соперник.

Предыдущий рекорд по продаже болида "Ф-1" был установлен 5 лет назад, когда также на Sotheby’s лот Ferrari F2001 ушел за 7,5 млн долларов.

Самой дорогой машиной в мире остается Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, построенный всего в двух экземплярах, – в мае 2022 года его продали за 142 млн долларов.

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