В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 58 человек
Фото: Zakon.kz
У пятерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные по заболевшим на 10 ноября привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.
Двумя сутками ранее в стране выявили 66 заболевших.
На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек (–576+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 657.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
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