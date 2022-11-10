В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 58 человек

Фото: Zakon.kz

У пятерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные по заболевшим на 10 ноября привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 66 заболевших. На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек (–576+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 657. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент. Читайте также Bank RBK внедряет новые подходы в работе с предпринимателями Байден призвал изучить сотрудничество Маска с другими странами Какие медицинские объекты построят в Астане

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