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В Казахстане за сутки коронавирусом заболели 58 человек

Коронавирус в Казахстане 10 ноября Фото: Zakon.kz
У пятерых казахстанцев диагностировали коронавирусную инфекцию с признаками пневмонии. Данные по заболевшим на 10 ноября привели в Минздраве, сообщает Zakon.kz.

Двумя сутками ранее в стране выявили 66 заболевших.

На 10 ноября лечение от КВИ продолжают получать 725 человек (–576+ и 149 КВИ-), из них в стационарах находятся 68 пациентов, на амбулаторном уровне – 657.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

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