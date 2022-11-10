В Казахстане упростили механизм получения выплат из ЕНПФ в связи со смертью вкладчика
Теперь наследники имеют возможность получения следующей информации:
если у умершего лица нет пенсионных накоплений в ЕНПФ, то нотариус сообщает наследникам об отсутствии необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления в ЕНПФ;
об отсутствии необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления и о возможности обращения в ЕНПФ для оформления единовременной выплаты на погребение, если наследник не получал единовременную выплату на погребение, но при этом у умершего лица есть такая сумма на индивидуальном пенсионном счете (ИПС);
о возможности обращения в ЕНПФ для оформления единовременной выплаты на погребение и необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления.
По информации ЕНПФ, в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, выплаты производятся в следующие сроки:
на погребение – в течение 5 рабочих дней со дня приема документов ЕНПФ;
наследникам – в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления документов в ЕНПФ.