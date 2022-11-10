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В Казахстане упростили механизм получения выплат из ЕНПФ в связи со смертью вкладчика

В Казахстане упростили выплаты из ЕНПФ наследникам Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министерство юстиции, Республиканская нотариальная палата и ЕНПФ доработали процесс взаимодействия Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС) с информационной системой ЕНПФ для получения пенсионных выплат в связи со смертью вкладчика, сообщает Zakon.kz.

Теперь наследники имеют возможность получения следующей информации:

  • если у умершего лица нет пенсионных накоплений в ЕНПФ, то нотариус сообщает наследникам об отсутствии необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления в ЕНПФ;

  • об отсутствии необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления и о возможности обращения в ЕНПФ для оформления единовременной выплаты на погребение, если наследник не получал единовременную выплату на погребение, но при этом у умершего лица есть такая сумма на индивидуальном пенсионном счете (ИПС);

  • о возможности обращения в ЕНПФ для оформления единовременной выплаты на погребение и необходимости оформления свидетельства о праве на наследство на пенсионные накопления.

По информации ЕНПФ, в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ, выплаты производятся в следующие сроки:

  • на погребение – в течение 5 рабочих дней со дня приема документов ЕНПФ;

  • наследникам – в течение 10 рабочих дней со дня приема либо поступления документов в ЕНПФ.

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