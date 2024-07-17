В каких случаях нотариусы не смогут получить доступ к ЕНИС
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Министерство юстиции подготовило изменения в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой (ЕНИС), сообщает Zakon.kz.
В частности, уточняется, что основаниями для прекращения доступа к ЕНИС является:
- выход или исключение нотариуса из членства территориальной нотариальной палаты, прекращения, приостановления действия его лицензии;
- увольнение сотрудника территориального органа юстиции и нотариальной палаты и Республиканской нотариальной палаты.
Ранее приостановление лицензии не было таким основанием.
Как пояснили в Минюсте, согласно закону "О нотариате", приостановление действия лицензии нотариуса влечет запрет на совершение нотариальных действий и сдачу нотариусом печати в территориальный орган юстиции на период приостановления.
"Таким образом, полагаем, что на период приостановления доступ к ЕНИС также должен быть прекращен", – говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.
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