Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В каких случаях нотариусы не смогут получить доступ к ЕНИС

Интернет, социальные сети, ноутбук, компьютер, работа за ноутбуком, wi-fi , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 10:54 Фото: pexels
Министерство юстиции подготовило изменения в Правила пользования Единой нотариальной информационной системой (ЕНИС), сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что основаниями для прекращения доступа к ЕНИС является:

  • выход или исключение нотариуса из членства территориальной нотариальной палаты, прекращения, приостановления действия его лицензии;
  • увольнение сотрудника территориального органа юстиции и нотариальной палаты и Республиканской нотариальной палаты.

Ранее приостановление лицензии не было таким основанием.

Как пояснили в Минюсте, согласно закону "О нотариате", приостановление действия лицензии нотариуса влечет запрет на совершение нотариальных действий и сдачу нотариусом печати в территориальный орган юстиции на период приостановления.

"Таким образом, полагаем, что на период приостановления доступ к ЕНИС также должен быть прекращен", – говорится в обосновании. 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 30 июля.

Ранее мы рассказали, какие персональные данные казахстанцев будут размещать на государственных информресурсах.

Читайте также

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital
В Казахстане приостановили введение пилотного проекта по ликвидации юрлица до 1 октября
Что грозит за самовольный захват земли в Казахстане
Что грозит за самовольный захват земли в Казахстане
Казахстан
"Глаза Фемиды завязаны не зря": юрист о совершенствовании судебной практики по делам о мошенничестве
Лариса Черненко
Открытые НПА МЮ РК Казахстан 2024 год Нотариусы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
Прокурора по делу Бишимбаева, восхитившую казахстанцев, повысили в звании
25 июля – крайний день: казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
К арестованному Кайрату Нуртасу трогательно обратилась его невестка
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: