В Минпросвещения разработали новые правила контроля успеваемости и аттестации школьников

Министерство просвещения разработало правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального образования, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся оценка учебных достижений школьников и студентов осуществляется в форме формативного и суммативного оценивания.

Формативное оценивание, в том числе домашней работы, проводится для мониторинга достижений обучающимися целей обучения и дальнейшего выстраивания дифференцированной работы на уроке и осуществляется через рекомендации педагога в письменной форме (в тетрадях или дневниках/электронных журналах) или устно.

При таком оценивании на уроке педагог осуществляет обратную связь, самостоятельно определяет количество обучающихся, форму и частоту предоставления обратной связи.

Предоставление результатов формативного оценивания осуществляется в выполненных работах обучающихся и/или в электронных журналах в виде баллов, при необходимости педагог вносит комментарии.

Вместе с тем текущий контроль успеваемости обучающихся проводится педагогами в форме суммативного оценивания для определения и фиксирования уровня усвоения содержания учебного материала по завершении изучения разделов (сквозных тем), четверти.

Как отмечается, в 1-м классе суммативное оценивание не проводится.

Формативное оценивание учебных достижений проводится через предоставление обучающимся обратной связи без выставления баллов, которое позволяет отслеживать их учебные достижения. Форма проведения формативного оценивания (устное, письменное) и периодичность определяются педагогом самостоятельно.

По результатам формативного и суммативного оценивания за раздел/сквозную тему (СОР) и суммативного оценивания за четверть (СОЧ) обучающимся выставляются баллы, которые учитываются при оценивании учебных достижений за четверть.

При этом форма (контрольная, практическая или творческая работа, проект, эссе, диктант, изложение, сочинение, тестирование) и время проведения на уроке для выполнения СОР определяются педагогом самостоятельно.

Максимальный балл за СОР составляет не менее 7 и не более 15 баллов в 1-4 классах, не менее 7 и не более 20 баллов – в 5-11(12) классах.

При выставлении итогового балла за СОР и СОЧ не учитываются помарки и оформление условий учебных заданий и задач.

СОР проводится не более трех раз в четверти. Разделы/сквозные темы объединяются с учетом специфики тем и количества целей обучения при изучении четырех и более разделов/сквозных тем в четверти. Разрешается его проведение в два этапа.

Согласно правилам, в один день можно проводить не более трех СОЧ с учетом уровня сложности учебных предметов. СОЧ не проводится в последний день завершения четверти.

При этом СОР и СОЧ по одному учебному предмету в один день не проводятся.

СОР и СОЧ не проводятся по предметам: «Художественный труд», «Музыка», «Физическая культура», «Основы предпринимательства и бизнеса», «Графика и проектирование», «Начальная военная и технологическая подготовка», «Светскость и основы религиоведения» и «Цифровая грамотность» в начальной школе, по итогам четверти/полугодия и учебного года выставляется «зачет»/«незачет».

Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся путем дистанционного обучения (ДО) осуществляется посредством:

прямого общения обучающегося и педагога в режиме онлайн или офлайн с использованием телекоммуникационных средств;

автоматизированных тестирующих комплексов;

проверки индивидуальных заданий (выдача заданий на электронную почту обучающихся, мессенджеры).

Формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся определяет педагог с учетом цели, содержания учебного материала.

Текущий контроль успеваемости по дисциплинам и модулям, изучение которых согласно учебному плану ограничивается лекционным курсом, при отсутствии обязательных контрольных работ не осуществляется.

Указывается, что перечень дисциплин, модулей, форма проведения промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются организациями технического и профессионального, послесреднего образования согласно рабочим учебным планам и вносятся в график учебного процесса в начале учебного года.

При проведении промежуточной аттестации путем дистанционного обучения используются следующие формы:

тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с возможностью ограничения времени выполнения задания;

выполнение проекта;

выполнение практического, творческого задания;

сдача экзамена в онлайн-режиме.

Промежуточная аттестация по общеобразовательным дисциплинам предусматривает проведение экзаменов: по казахскому языку, русскому языку и литературе для групп с казахским языком обучения; русскому языку, казахскому языку и литературе для групп с русским языком обучения; истории Казахстана, математике и дисциплине углубленного уровня.

Документы размещены на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 23 ноября.