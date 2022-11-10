Netflix опубликовал трейлер мультфильма "Пиноккио" Гильермо дель Торо

Мультипликационный фильм снят режиссером Гильермо дель Торо при участии Марка Густафсона. Премьера анимационной картины на стриминговом сервисе запланирована на 9 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Сценарий к мультику написали мексиканский кинорежиссер Гильермо дель Торо и Мэттью Роббинсом и Патриком Макхейлом.

Юэн Макгрегор, Дэвид Брэдли, Грегори Манн, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт и Тильда Суинтон озвучили главных персонажей истории.

Этот анимационный фильм – уже третья по счету картина, созданная на основе приключений "Пиноккио", выпущенная в течение 2022 года, после мультфильма "Пиноккио. Правдивая история" и игровой адаптации Disney.

Гильермо дель Торо известен по таким киноработам, как "Хребет дьявола", "Блейд» – "Блейд-2", "Хеллбой: герой из пекла", "Лабиринт Фавна", "Форма воды", "Хеллбой 2: Золотая армия", "Тихоокеанский рубеж" и др.

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