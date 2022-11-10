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Крепкий союз: эксперт считает, что Казахстану и России следует наращивать добрососедские отношения

отношения между народами Фото: Zakon.kz
Между Казахстаном и Россией тесные связи, многолетняя крепкая дружба. Но из-за непростой геополитической обстановки возникают ситуации, когда кто-то желает подорвать стабильность этих отношений. Эксперт поделился с Zakon.kz, почему провокаторы не смогут испортить давнюю дружбу наших стран.

Исторически сложилось, что Казахстан и Россия имеют самую протяженную в мире сухопутную границу (7500 км): семь областей Казахстана граничат и имеют торгово-экономические отношения с 12 регионами России. Наше государство с Российской Федерацией связывает импортная корзина, состоящая на 40% из российских товаров. 80% нефти проходит через трубопровод, который находится на территории России. Как считает специалист Казахстанского института общественного развития Жаксыбек Жиеналиев, в силу этих крепких связей и указанных факторов странам следует придерживаться добрососедских отношений, принципов взаимоуважения и взаимопонимания.

"Сложившийся уровень многолетнего взаимного доверия позволяет решать самые непростые вопросы и вызовы в свете последних событий, а также договариваться о взаимоприемлемых путях их решений", – считает эксперт института Жаксыбек Жиеналиев.

Кроме того, эксперт прокомментировал инциденты с провокациями, когда люди хотят дестабилизировать ситуацию между нашими странами острыми, иной раз недопустимыми высказываниями.

"А что касается провокаторов, они есть с обеих сторон – и в Казахстане, и в России имеются отдельные персоны, которые стараются раскачать "национальную лодку" и наступить на ахиллесову пяту. Даже в Госдуме мы слышим высказывания некоторых депутатов насчет государственности казахов и т.д. Такого рода провокационные высказывания влияют на межэтнические отношения, в рамках закона должны проводиться превентивные упреждающие работы по предотвращению щепетильных ситуаций. У нас крепкие дружеские отношения с северным соседом, между странами подписано много важных документов".Жаксыбек Жиеналиев

К слову, в этом году дипломатическим отношениям двух суверенных государств исполнилось 30 лет. В заключение спикер отметил, что определенно "наши народы умеют дружить, и эта взаимная дружба в дальнейшем будет только нарастать".

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