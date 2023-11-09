Крепкий союз: эксперты высказались о Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России

Казахстан и Россия сотрудничают давно и во многих сферах. Обе страны – надежные партнеры, и их дружба с годами лишь крепчает. Корреспондент Zakon.kz поговорил с экспертами и узнал, какие новые возможности появились у двух стран благодаря визиту президента РФ Владимира Путина в Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев и Владмир Путин провели плодотворную работу на XIX Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который прошел 9 ноября 2023 года в Костанае. В этот раз было решено уделить особое внимание вопросам развития сельского хозяйства между странами. И не только, такие региональные площадки, проводимые и в Казахстане, и в России, уже давно стали хорошей базой для обсуждения самых острых проблем двух стран, а еще казахстанские и российские бизнесмены на постоянной основе делятся новыми технологиями, договариваются, внедряют и осваивают современное оборудование.



О перспективах и развитии таких встреч на высшем уровне мы поинтересовались у секретаря Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым, который оценил потенциал платформы и обозначил, какие новые возможности получили казахстанцы благодаря межрегиональному форуму.

"Форум межрегионального сотрудничества – давний формат, продолжающийся на протяжении более 20 лет. Прерывался он только во время пандемии. Ежегодно губернаторы приграничных регионов России и Казахстана поочередно собираются в РФ или в РК и обсуждают конкретные темы. В этом году ею стала отрасль сельского хозяйства. Каждая страна предложила свои проекты, рассказала о новинках, которые есть в рамках инвестиционных проектов. Участники обменялись деталями, рассмотрели пути решения имеющихся проблем". Айдос Сарым

Эксперт отметил, что двусторонний товарооборот достиг 27 млрд долларов, а объем прямых инвестиций из России превысил 20 млрд долларов. Притом, что в Казахстане больше 42 тыс. иностранных предприятий, почти половина (19 тысяч) составляют российские компании. И они представлены в самых разных отраслях экономики: промышленность, сельское хозяйство, транспорт, инфраструктура и так далее.

Как считает Айдос Сарым, сотрудничество стран не только выгодно, но и безопасно. За этим стоят интересы миллионов наших граждан, миллиарды налогов, из которых выплачиваются пенсии, зарплаты, финансируются проекты, в целом поднимается экономика Казахстана.

"Что касается бояться этого сотрудничества или нет, то это проблема прежде всего тех людей, которые не вовлечены в казахстанскую повестку дня, которые живут интересами других государств или мировой информационной повесткой. С кем бы не воевала Россия, как бы к кому она не относилась, отношения между Казахстаном и Россией в любое время должны быть добрососедскими. Потому что в России живут миллион казахов, а в Казахстане – больше трех миллионов русских. Каждый пограничный регион является мостом взаимоотношений. Нам надо жить своей повесткой, своими интересами и задачами. Что бы в России не происходило, у Казахстана свои интересы. Россия – огромная страна с большими возможностями. И задача любого нашего политика – находить необходимые инструменты для выстраивания с нею особых отношений, которые соответствуют нашей истории, самой длинной границе и живым интересам людей". Айдос Сарым





О перспективах сотрудничества сразу после Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России рассказал председатель правления и президент АО "Баян Сулу" Тимур Садыков.

"Россия – один из важнейших экономических партнеров. Основная доля экспорта у нас идет в Россию. Также там мы получаем сырье: различные жиры, часть сиропов и сахар". Тимур Садыков

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Тимур Садыков отметил, что визит Владимира Путина в Казахстан дал компании возможность получить больше контактов от российских производителей, а также выйти на новые рынки, увеличить географию продаж и улучшить качество торговли на территории России.

"Россия знает казахстанские продукты, мы отличаемся своей экологичностью, высоким качеством и доступной ценой. Наши кондитерские изделия продаются в приграничных областях, таких как Алтайский край, Челябинская Оренбурская, Курганская, Омская области, Республика Татарстан и Центральный федеральный округ Москва". Президент кондитерской компании

Теперь благодаря укрепленному сотрудничеству кондитерская компания намерена выйти на федеральные сети, чтобы быть представленной по всей России, увеличить продажи и быть равноправными.