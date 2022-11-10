Тамара Дуйсенова: Социальное положение населения находится в центре внимания

Министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова посетила Акмолинскую область. Министр ознакомилась с ходом реализации задач в области, озвученных в Послании Касым-Жомарта Токаева, и рассказала о принимаемых министерством мерах по улучшению социального положения казахстанцев.

Рабочий визит министра начался в Доме дружбы "Қоғамдық келісім" , расположенном в городе Кокшетау. Тамара Дуйсенова встретилась с многодетными матерями, людьми с ограниченными возможностями, представителями неправительственных организаций, в ходе беседы были обсуждены социальные и трудовые условия.

В ходе совещания собравшиеся задали министру самые актуальные вопросы и смогли получить на них ответы. Открыл заседание заместитель акима Акмолинской области Елдос Рамазанов.

В ходе встречи Тамара Дуйсенова сообщила, что возглавляемым ею министерством разработан проект социального кодекса, предусматривающий меры по улучшению социальной поддержки населения.

Фото: Рамиль Дусумов

"В ходе данной работы со стороны экспертов и гражданского сообщества поступило более 1000 предложений, всесторонне проанализировано более 50 законов и 200 подзаконных актов. В связи с принятием социального кодекса будут внесены изменения более чем в 80 законов, а также отменены 10 законов". Тамара Дуйсенова

Также было отмечено, что с 1 сентября в стране в пилотном режиме в рамках проекта социального кодекса запущена "Цифровая карта семьи". В ходе встречи министр рассказала об этом нововведении и о проводимой работе.

"В ходе реализации конкретных задач, озвученных в Послании, было реализовано много масштабных проектов. В текущем году запущена семейная цифровая карта. Это означает, что на данной карте все данные о семье конкретного человека собираются в одном месте. Зачем это нужно? Если семье нужна какая-либо социальная помощь, цифровая карта автоматически обнаружит ее и отправит SMS-сообщение. Цифровая карта охватывает все население республики. Она содержит информацию о 6,5 миллиона семей, а также о более чем 19,5 миллиона членов семьи. С 1 января 2023 года все назначения и выплаты в сфере социальной защиты будут отражены в проактивном формате". Тамара Дуйсенова

Семейная цифровая карта будет очень выгодна и легка в использовании для населения. Ведь она предусматривает выдачу назначенных государством пособий, не дожидаясь обращения получателя выплаты.

Кроме того, в своем выступлении министр отметила, что в рамках реализации поручений главы государства и проекта социального кодекса предусматривается усиление мер поддержки семей, воспитывающих детей, путем продления срока выплаты государственного пособия по уходу за ребенком до полутора лет и социальной выплаты из государственного фонда социального страхования, увеличения размера пособия награжденным матерям.

Также сообщается, что с 1 января 2024 года предусмотрено перечисление 50 процентов ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные сберегательные счета детей до достижения ими возраста 18 лет.

В центре внимания – модернизация системы специальных социальных услуг. В стране 705 тысяч человек с ограниченными возможностями. 45 процентов из них живут в сельской местности. По словам министра, планируется привлечение к социальным услугам безработных членов семей получателей специальных социальных услуг. Предоставляется возможность оформления их в качестве личного помощника с учетом соответствующей заработной платы, социальных отчислений и данного вида деятельности в трудовом стаже. Было отмечено, что основным требованием к участникам является наличие у них соответствующих навыков, умений и качеств для оказания таких услуг.

В ходе встречи были обсуждены и пенсионные вопросы. В Казахстане 967 тысяч женщин трудоспособного возраста, из них 34 процента не работают. Более 325 тысяч женщин в возрасте 50-60 лет не имеют дохода в Казахстане. Из них 46 процентов – из села.

"С 1 января 2023 года начнется поэтапное повышение минимальных и максимальных ставок базовой пенсии. При этом ежегодный прирост составит около 13 процентов и коснется всех 2,2 миллиона пенсионеров. Кроме того, максимальный размер дохода для расчета солидарной пенсии будет увеличен с 46 до 55 месячных расчетных показателей, что также повлияет на размер пенсии. В целом, новый пакет мер позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов". Тамара Дуйсенова

В конце встречи собравшиеся смогли получить ответы на волнующие их вопросы. Визит министра завершился брифингом для журналистов, где представители СМИ также смогли задать свои вопросы.