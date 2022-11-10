Каракат Абден бьет тревогу из-за свободного доступа к синтетическим наркотикам

Фото: Facebook/abdenova.karakat

Кандидат в президенты Казахстана 10 ноября выступила с обращением. На кадрах ролика, опубликованного на странице в Facebook, Абден требует усилить борьбу с синтетическими наркотиками.

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