Каракат Абден бьет тревогу из-за свободного доступа к синтетическим наркотикам
Фото: Facebook/abdenova.karakat
Кандидат в президенты Казахстана 10 ноября выступила с обращением. На кадрах ролика, опубликованного на странице в Facebook, Абден требует усилить борьбу с синтетическими наркотиками.
По словам кандидата, наркотики являются большой угрозой для будущего нации.
Она отмечает, что из-за дешевизны и доступности синтетических наркотиков они становятся популярными и среди школьников.
"Статистика вызывает тревогу", – говорит Абден.
В заключении кандидат в президенты призывает действовать или "завтра будет слишком поздно".
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