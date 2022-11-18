Названы самые популярные двойные имена в Казахстане

В Казахстане все чаще стали давать новорожденным двойные имена. Родители придумывают необычные, а порой сложные имена в погоне за модой или попыткой уважить большее количество родственников. Zakon.kz сделал подборку самых распространенных имен казахстанских малышей в текущем году.

Мұхаммед-Әли

По данным Бюро национальной статистики АСПР РК, самым распространенным именем для новорожденного мальчика стало Мұхаммед-Әли (80). Имя используют в разном написании: Мұхаммед-Али (75) и Мухаммед-Али (59). Итого с начала 2022 года так назвали 214 младенцев.

За ним следует производное от этого имени:

Мухаммад-Али

72 мальчика так нарекли в 2022 году в Казахстане.

Имя Мухаммед-Али состоит из двух самостоятельных имен – Мухаммед и Али.

Мухаммед – очень распространенное среди мусульман имя. Согласно религии, оно принадлежало пророку Аллаха. Верным его написанием считается Мухаммад, на латинице Muhammad.

Мухаммад – в переводе с арабского означает "достойный похвалы", "превозносимый" или "самый прославленный", принадлежит своими корнями к hamada, которое означает "восхваление" или "похвала".

Али в исламской религии был двоюродным братом и зятем пророка Мухаммеда, четвертым праведным халифом Арабского Халифата. Отсюда такой значимый симбиоз.

Величайший спортсмен в истории мирового спорта, выигравший Олимпийские игры в 1960 году, многократный чемпион мира Кассиус Клэй взял себе имя Мухаммед Али. Боксер Мухаммед Али стал обладателем титула "Спортсмен века".

Әл-Фараби

Таким именем названы 66 малышей. Мальчиков по имени Аль-Фараби в Казахстане 41.

Имя имеет тюркские корни и состоит из имен – арабского Аль ("тот самый") и персидского Фараби ("бесподобный Бек (Би)".

Имя Аль-Фараби Абу Наср Ибн Мухаммед (872-951) носил великий ученый-философ, астроном, математик, медик средневекового Востока, который был поистине человеком мирового уровня, сблизившим и синтезировавшим в своем творчестве ценнейшие достижения арабской, персидской, греческой, индийской и своей собственной, тюркской, культуры.

Абдул-Азиз

50 новорожденных мужского пола с этим именем зарегистрировали специалисты Бюро статистики с начала года.

Абдул-Азиз – двусоставное мужское имя арабского происхождения. Имя состоит из двух слов – "абд" (слуга, раб) и "аль- Азиз", в переводе означающего "слуга Всемогущего", "раб Всемогущего".

Имя Абдул-Азиз носил 32-й султан Османской империи (1861-1876), второй сын султана Махмуда II. Правитель желал реформ, окружил себя либералами. Приобрел популярность, пообещав государственную и дворцовую экономию, но султану не хватило твердости, чтобы исполнить свои намерения.

Нұр-Мұхаммед

С начала 2022 года этим именем нарекли 47 малышей. Часто используется слитное написание этого имени – Нурмухаммед.

Двусоставное имя, где Нұр значит "светлый", а Мухаммед – "пророк Аллаха Мухаммад".

Хан-Төре

За текущий год в стране появилось 40 Хан-Төре.

Имя Хан происходит от тюркского нарицательного существительного "хаган", "хакан", "каган" – "властитель", "монарх", "правитель". Этим словом обозначали титулы и звания.

Со временем слово "хан" перешло в разряд личных имен. Очень часто оно используется как составная часть сложного имени, но может выступать и как самостоятельное мужское имя, которым нарекают ребенка с пожеланием богатства и славы.

Имя(тюркское, казахское) означает в переводе "аристократ", "ханского происхождения". Торе – род потомков Чингисхана, составлявших высшее сословие аристократической элиты, правившей в Казахском ханстве (Керей-хан и Жанибек-хан).

Хан-Сұлтан

Хан-Сұлтанами названы в стране 40 малышей с начала года.

Имя Сұлтан (Султан) переводится с арабского как "правитель". В восточных странах этим словом именовали носителей светской власти. Нарекая новорожденного именем Султан, родители надеются, что ребенок в жизни, если не станет властителем, то точно достигнет определенных высот.

Қасым-Жомарт

Всего за 2022 год в Казахстане появилось 39 маленьких Қасым-Жомартов.

Қасым (Касым) с арабского языка переводится как "красивый, прекрасный". По другим данным, имя Касым произошло от глагола "ксм" и значит "делить" – "разделяющий, распределяющий".

По информации историков, Касым – сын хана Жанибека, царствовавший в Казахском ханстве с 1511 по 1518 год. Касым хан являлся создателем первого законодательства Казахского государства "Каска жол", основанного отчасти на древних тюркских законах, отчасти на мусульманских законах шариата.

Жомарт в переводе с казахского языка означает "щедрый, благородный".

Значимая личность в Казахстане с таким именем – президент страны Касым-Жомарт Токаев. Многие родители за последние годы стали нарекать своих детей так, чтобы дать старт малышам и в надежде, что они хоть чуточку станут похожи на образованного и интеллигентного Токаева.

Имя Касым-Жомарт приобрело популярность только после 2019 года. В этом году было зафиксировано 654 человека с именем Қасым-Жомарт.

Абу-Бакр

В 2022 году таким именем названы 33 навороженных.

Имя имеет арабское происхождение, в переводе означает "отец целомудрия".

Это мусульманское имя, исходя из этимологии, Абу-Бакр происходит от имени сподвижника пророка Мухаммада Абу-Бакра, где Абу с арабского – "отец", а Бакр – "молодой верблюд".

Предполагается, что человек, наделенный этим именем, будет щедрым, готовым делиться всем. Имя Абу-Бакр подразумевает такие качества, как большая ответственность и искренность.

Аль-Таир

31 новорожденный получил от родителей имя Аль-Таир в этом году.

Имя в переводе с арабского означает "летящий". При этом имя происходит и от названия самой яркой звезды в созвездии Орла. Она двенадцатая по яркости на небе, поэтому ее можно увидеть невооруженным глазом.

Кроме того, это имя связано с греко-латинской культурой, где оно означает "птица".

Аль-Мансур

В 2022 году 28 младенцев назвали именем Аль-Мансур.

Имя с арабского языка переводится как "победитель".

Аль-Мансур (настоящее имя – Мухаммад ибн Абдалла ибн Абу Амир, араб.) – выдающийся государственный деятель и военачальник мусульманской Испании, при котором Кордовский халифат достиг вершины своего могущества.

Нұр-Ислам

Новорожденных Нұр-Исламов в стране за 2022 год стало больше на 27.

Казахское двусоставное имя Нұр-Ислам (Нурислам) очень популярно у мусульман. Образуется из комбинации имен Нур – "сияние, луч света" и Ислам – "покорность, приверженность (законам Аллаха)".

Нұр-Али

Этим именем названы 26 малышей в текущем году.

Нұрәлі с тюркского, казахского или таджикского образуется из комбинации имен Нур – "свет" + халиф Али (двоюродный брат и зять пророка Мухаммеда, муж дочери пророка Фатимы от первой жены Хадиджи).

Хан-Али

26 казахстанских мальчиков названы этим именем в 2022 году.

С тюркского Хан означает "властитель", "монарх", чаще всего используется как компонент сложносоставного имени. Изначально слово указывало на титул человека, затем перешло в разряд личных имен.

Али (Әли) – в переводе с арабского означает "возвышенный" или "старший", а также отважный и храбрец.

Әбіл-Мансұр

В Казахстане с января 2022 года появилось 26 Әбіл-Мансұров.

Әбіл-Мансұр – настоящее имя выдающегося государственного дея­теля, полководца и даль­новидного политика Абылай хана (1711-1781), сына султана Коркем Уали-султана, потомка Жангир-хана в пятом поколении. Абылай известен также как талантливый кюйши, который хорошо знал и любил фольклор казахского народа.

Имя Мансур означает "победитель".

Есть и два самых распространенных двойных женских имени, которые вошли в Топ имен этого года:

Айша-Бибі

Девочек с таким именем в этом году в Казахстане стало на 53 больше.

Айша – "живущая", мать правоверных, жена Пророка Мухаммеда. Биби – это самая распространенная приставка к женским именам у народов Средней Азии, казахов, башкир и татар. Биби – тюркское слово, означающее "госпожа". У приставки "биби" есть и особая функция: она служит определителем женских имен.

Также в казахском фольклоре есть красивая легенда о любви и преданности красавицы Айши-Биби и Карахана, которая пришла к нам из глубины веков. Многие в современности проводят параллель между героиней и этим именем.

Айя-Сафия

30 малышек, появившихся на свет в 2022 году, получили это имя.

Айя – арабское имя, означает в переводе "чудо, изумительная, прекрасная, восхитительная, замечательная, особенная" либо "стих".

Имя Сафия – арабского происхождения, означает "непорочная", "избранная", "настоящая" и "ясность". Сафия – одна из вариаций мусульманского женского имени Сафи (Сафа). Имя также может трактоваться как "спокойная", "блаженная".

Проводя аналогию с тем, как в европейских странах и США нарекают младенцев, стоит отметить, что там многие дети имеют двойные имена – first/personal name и middle name. Среднее или второе имя могут заменить в некотором роде и отчество, помогая идентифицировать людей с одинаковыми именами и фамилиями. В нашей стране такие имена пока в новинку.