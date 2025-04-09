#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
518.57
566.59
6.05
Статьи

Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Казахстане

как называют в казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:57 Фото: pixabay
С начала года в республике родилось более 51 тыс. детей. Какими необычными именами нарекали в Казахстане родители своих малышей, а какие стали очень распространены среди новорожденных в 2025 году – в материале Zakon.kz.

Первую строчку рейтинга самых популярных имен уже второй год занимают Мұхаммед и Айсултан у мальчиков, а среди девочек – Айлин и Медина.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:57
Названы самые популярные имена новорожденных в Казахстане в 2024 году

По информации Бюро национальной статистики РК, за три первых месяца предпочтение отдали следующим именам для своих наследников:

  • Айлин (1230)
  • Медина (1069)
  • Асылым (930)
  • Айша (819)
  • Рамазан (800)
  • Мариям (635)
  • Айсұлтан (625)
  • Томирис (606)
  • Аяла (588)
  • Сафия (561)
  • Мұхаммед (561)
  • Омар (540)
  • Раяна (537)
  • Алихан (527)
  • Алдияр (517)
  • Айым (483)
  • Амина (481)
  • Мухаммад (467)
  • Хадиша (448)
  • Адия (421)

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 11:57
Какие имена стали самыми популярными в Казахстане во время Рамазана

Также в Бюро назвали топ-20 самых неординарных имен в Казахстане. Среди редких можно встретить такие варианты, как Висхан, Элеанор Джой, Тиберий и Вика. Все эти имена разных культур и вероисповеданий, имеются многосоставные.

Редкие имена с начала 2025 года:

  • Нартұлға
  • Омар Али
  • Маралым
  • Элеанор Джой
  • Алихон
  • Осман Керим
  • Жансәуле
  • Нартілек
  • Висхан
  • Әмірғали
  • Төре-Нұрым
  • Хакім
  • Тиберий
  • Вика
  • Көблей
  • Абдурагим
  • Бегім Ай
  • Даршын
  • Нұррай
  • Амад

Каждый родитель, выбирая ребенку имя, руководствуется теми или иными принципами. Но, конечно, глубокого смысла должно быть в нем больше, чем благозвучия. Ведь многие специалисты считают, что любое имя влияет на судьбу человека. Имя определенно обращает на себя внимание и запоминается. Поэтому любому взрослому следует не переусердствовать и обеспечить своему отпрыску позитивное будущее, нарекая его.

Ранее стало известно, что численность населения в Казахстане на 1 марта 2025 года составила 20 316 155 человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
НДС против "серых" схем: дробление бизнеса под ударом
Статьи
12:24, Сегодня
НДС против "серых" схем: дробление бизнеса под ударом
103-летний ветеран Яхия Тасыров: Нет ничего дороже мира на земле
Статьи
12:03, Сегодня
103-летний ветеран Яхия Тасыров: Нет ничего дороже мира на земле
"Когда иду по плацу, забываю дышать": как проходит подготовка к военному параду в Астане
Статьи
10:49, Сегодня
"Когда иду по плацу, забываю дышать": как проходит подготовка к военному параду в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: