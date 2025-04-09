Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Казахстане

С начала года в республике родилось более 51 тыс. детей. Какими необычными именами нарекали в Казахстане родители своих малышей, а какие стали очень распространены среди новорожденных в 2025 году – в материале Zakon.kz.

Первую строчку рейтинга самых популярных имен уже второй год занимают Мұхаммед и Айсултан у мальчиков, а среди девочек – Айлин и Медина.

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По информации Бюро национальной статистики РК, за три первых месяца предпочтение отдали следующим именам для своих наследников:

Айлин (1230)

Медина (1069)

Асылым (930)

Айша (819)

Рамазан (800)

Мариям (635)

Айсұлтан (625)

Томирис (606)

Аяла (588)

Сафия (561)

Мұхаммед (561)

Омар (540)

Раяна (537)

Алихан (527)

Алдияр (517)

Айым (483)

Амина (481)

Мухаммад (467)

Хадиша (448)

Адия (421)

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Также в Бюро назвали топ-20 самых неординарных имен в Казахстане. Среди редких можно встретить такие варианты, как Висхан, Элеанор Джой, Тиберий и Вика. Все эти имена разных культур и вероисповеданий, имеются многосоставные.

Редкие имена с начала 2025 года:

Нартұлға

Омар Али

Маралым

Элеанор Джой

Алихон

Осман Керим

Жансәуле

Нартілек

Висхан

Әмірғали

Төре-Нұрым

Хакім

Тиберий

Вика

Көблей

Абдурагим

Бегім Ай

Даршын

Нұррай

Амад

Каждый родитель, выбирая ребенку имя, руководствуется теми или иными принципами. Но, конечно, глубокого смысла должно быть в нем больше, чем благозвучия. Ведь многие специалисты считают, что любое имя влияет на судьбу человека. Имя определенно обращает на себя внимание и запоминается. Поэтому любому взрослому следует не переусердствовать и обеспечить своему отпрыску позитивное будущее, нарекая его.

Ранее стало известно, что численность населения в Казахстане на 1 марта 2025 года составила 20 316 155 человек.