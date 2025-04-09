Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Казахстане
Первую строчку рейтинга самых популярных имен уже второй год занимают Мұхаммед и Айсултан у мальчиков, а среди девочек – Айлин и Медина.
По информации Бюро национальной статистики РК, за три первых месяца предпочтение отдали следующим именам для своих наследников:
- Айлин (1230)
- Медина (1069)
- Асылым (930)
- Айша (819)
- Рамазан (800)
- Мариям (635)
- Айсұлтан (625)
- Томирис (606)
- Аяла (588)
- Сафия (561)
- Мұхаммед (561)
- Омар (540)
- Раяна (537)
- Алихан (527)
- Алдияр (517)
- Айым (483)
- Амина (481)
- Мухаммад (467)
- Хадиша (448)
- Адия (421)
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Также в Бюро назвали топ-20 самых неординарных имен в Казахстане. Среди редких можно встретить такие варианты, как Висхан, Элеанор Джой, Тиберий и Вика. Все эти имена разных культур и вероисповеданий, имеются многосоставные.
Редкие имена с начала 2025 года:
- Нартұлға
- Омар Али
- Маралым
- Элеанор Джой
- Алихон
- Осман Керим
- Жансәуле
- Нартілек
- Висхан
- Әмірғали
- Төре-Нұрым
- Хакім
- Тиберий
- Вика
- Көблей
- Абдурагим
- Бегім Ай
- Даршын
- Нұррай
- Амад
Каждый родитель, выбирая ребенку имя, руководствуется теми или иными принципами. Но, конечно, глубокого смысла должно быть в нем больше, чем благозвучия. Ведь многие специалисты считают, что любое имя влияет на судьбу человека. Имя определенно обращает на себя внимание и запоминается. Поэтому любому взрослому следует не переусердствовать и обеспечить своему отпрыску позитивное будущее, нарекая его.
Ранее стало известно, что численность населения в Казахстане на 1 марта 2025 года составила 20 316 155 человек.