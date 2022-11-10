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Имеет VIP-пропуск от МВД, продает права: видео с "учительницей" обсуждают в Казнете

Имеет VIP-пропуск от МВД, продает права: видео с "учительницей" обсуждают в Казнете Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилась информация, что учительница из Каскелена якобы имеет VIP-пропуск от МВД РК, сообщает Zakon.kz.

В Управлении образования Алматинской области 10 ноября сообщили, что данная учительница не является сотрудником образовательного учреждения.

В социальных сетях появилась информация, что учительница гимназии №176 Аружан Насимова из Каскелена имеет типа VIP-пропуск от МВД РК, продает водительские права, ездит по встречной полосе, пьяная садится за руль авто, паркуется на месте для людей с ограниченными возможностями и катается без номерных знаков. Как отмечается в публикации, вся информация взята из ее страницы в соцсети.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в МВД РК.

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