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Дефицит газа возник на заправках Атырау

Дефицит газа возник на заправках Атырау Фото: Zakon.kz
В Региональной службе коммуникаций прокомментировали дефицит газа на заправках в Атырау, сообщает Zakon.kz.

По информации Региональной службы коммуникаций, на данный момент поставки газа сократились на 35%, и количество поставляемого газа с завода составило 3 785,161 тонн. Это связано с проведением плановых ремонтных работ на АНПЗ.

"Если во время проведения ремонтных работ АНПЗ ежесуточно поставлял 90 тонн газа, то с 6 ноября этот показатель составляет 60 тонн. Это стало причиной дефицита газа на АГЗС. По данным ТОО "АНПЗ", к концу ноября, с 19 по 25 числа, прогнозируемая добыча газа составит 800 тонн в сутки", – говорится в сообщении.

Для стабилизации ситуации газ будут поставлять в регион из Актюбинской области. Планируется поставить 400 тонн газа от компании Gas Processing и 700 тонн от компании "Казахойл Актобе".

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