Курс доллара существенно подрос на торгах 10 ноября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 469,42 тенге, поднявшись сразу на 3,69 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,63 тенге (+0,02).

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,57 тенге (+0,46).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 467,72 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-472 тенге, евро – по 466-473 тенге, российские рубли – по 7,15-7,4 тенге.

Между тем мировые цены на нефть почти не изменились на торгах 10 ноября.

Так, стоимость январских фьючерсов на Brent выросла 0,02% и составила 92,67 долларов за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,07%, до 85,77 долларов за баррель.