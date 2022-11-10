Курс доллара существенно подрос на торгах 10 ноября
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 469,42 тенге, поднявшись сразу на 3,69 тенге, передает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился до 7,63 тенге (+0,02).
Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос и составил 64,57 тенге (+0,46).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 467,72 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 468-472 тенге, евро – по 466-473 тенге, российские рубли – по 7,15-7,4 тенге.
Между тем мировые цены на нефть почти не изменились на торгах 10 ноября.
Так, стоимость январских фьючерсов на Brent выросла 0,02% и составила 92,67 долларов за баррель.
Декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,07%, до 85,77 долларов за баррель.
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