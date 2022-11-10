Первый канал Евразия отмечает 25-летие

Ровно 25 лет назад вещание на казахстанском телевидении начал Первый канал Евразия. С первых дней он ярко показал свой информационный потенциал и особый творческий почерк и моментально обрел большую и преданную аудиторию, сообщает Zakon.kz.

Первый канал Евразия предлагает зрителям много качественных, интересных программ, задает тренды и форматы на казахстанском телевидении.

Фото: 1tv.kz

Профессиональный кадровый состав телеканала выпускает проекты собственного производства, ориентированные на зрителя. Именно в нашем эфире впервые появились масштабные музыкальные шоу Superstar KZ и X Factor Kazakhstan, которые стали стартовой площадкой для новых звезд эстрады.

Фото: 1tv.kz

А первое развлекательное ток-шоу на государственном языке – Qoslike – уже четвертый год является рекордсменом по просмотрам. Большое внимание телеканал уделяет социальной тематике, ей посвящены такие программы, как: "Главные Новости", "Басты Жаналықтар", "Айна", "Грани", Köremіz, "Qаймақ".

Фото: 1tv.kz

В этих программах не только рассказывают об актуальных темах, волнующих каждого казахстанца, но и раскрывают частные истории, поднимают проблемы отдельных граждан.

Фото: 1tv.kz

Ведется активная просветительская деятельность. В программах "Жұма уағызы" и "Воскресные Беседы" еженедельно представители ислама и христианства рассказывают о роли религии и ее влиянии на повседневную жизнь современного человека. Кроме того, за четверть века было создано большое количество документальных фильмов, посвященных разным событиям.

Фото: 1tv.kz

За это время Первый канал Евразия обрел свой особый информационный стиль, стал динамичным и содержательным, одним из крупнейших на отечественном телевидении. За этими достижениями – серьезная работа режиссеров, операторов, корреспондентов, ведущих, продюсеров.

Команда канала всегда стремится к совершенству, ответственно подходит к делу, внимательно следит за зрительскими предпочтениями, а также стремится учитывать вкусы и запросы многомиллионной аудитории. Именно потому Первый канал Евразия пользуется успехом и популярностью как у молодежи, так и у людей старшего поколения. Решая проблемы вместе и освещая важные события страны, канал всегда остается верным зрителю.