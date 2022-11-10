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Алимханулы vs Бентли: легкая победа для казахстанского бойца?

Алимханулы vs Бентли: легкая победа для казахстанского бойца Фото: Parimatch
13 ноября в Лас-Вегасе действующий чемпион WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы проведет первую защиту титула против британского проспекта Дензела Бентли.

Казахстанский боксер Жанибек Qazaq Style Алимханулы (12-0, 8 КО) завоевал свой первый пояс WBO в 2022 году в бою с Дэнни Дигнамом. На тот момент титул считался временным, но после перехода Деметриуса Эндрэда в другой дивизион Алимханулы стал полноценным чемпионом своей категории.

Предстоящая защита станет дебютной для Жанибека. Как эксперты, так и болельщики уверены, что Qazaq Style без труда отстоит свою позицию. Дензел 2Sharp Бентли (17-1-1, 14 КО), разумеется, с этим не согласен. Британский боксер держал титул чемпиона страны в среднем весе с 2020 по 2021 год, но уступил его Феликсу Кэшу. Теперь в его планах завоевать пояс WBO.

Многие, включая бывшего соперника Бентли, Лайнуса Удофия, считают, что ему еще рано участвовать в поединке такого масштаба. Тем более против Алимханулы, который до сих пор остается непобежденным. Жанибек может рассчитывать на опыт и отточенную технику, а также на неудобную для соперника правостороннюю стойку. Однако 27-летний Бентли более непредсказуем в бою, что может стать серьезным преимуществом против профессионального бойца.

Так или иначе, в воскресенье в 09:00 (по времени Астаны) болельщиков ждет весьма интригующая схватка. Алимханулы покажет свой фирменный казахский стиль. Что противопоставит ему Бентли?

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Алимханулы - 1.06, Ничья - 26.00, Бентли - 8.50

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Анастасия Московчук
Казахстан
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