В Минфине заявили, что план по доходам в бюджет будет перевыполнен

О прогнозах доходности республиканского бюджета на 2022 год рассказал заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев в эксклюзивном интервью Zakon.kz.

"План по собственным доходам республиканского бюджета на 2022 год составил порядка 10,2 трлн тенге с увеличением на 38% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, нарушение производственных и логистических цепочек, волатильность на мировых товарных рынках, доходы по итогам 9 месяцев текущего года исполнены в полной мере. По нашим оценкам, годовой план будет исполнен с небольшим превышением". Ерулан Жамаубаев

Счетный комитет ежегодно критикует чиновников за неэффективность освоения бюджетных денег. В прошлом году это была колоссальная сумма – 413 млрд тенге. Жамаубаев поделился мнением на этот счет, опираясь на результаты прошедшего периода.

"Согласен, что замечания Счетного комитета по отчету правительства по исполнению республиканского бюджета из года в год вызывают определенный интерес в обществе. Что касается приведенной цифры, то можно отметить следующее: почти 50% из указанных средств приходится на нарушения, которые не приводят к необоснованному использованию бюджетных средств. Это некорректное отражение операций в бухучете, отсутствие расчетов к бюджетным заявкам и другое. Финансовые нарушения не превышают 80 млрд тенге. При этом большая часть нарушений допущена местными исполнительными органами. На неосвоение приходится порядка 17%". Ерулан Жамаубаев

По словам главы финансового ведомства, чуть более 10% – это остатки на счетах квазигоссектора, которые образовались из-за специфики производственной деятельности и исполнения бюджета. Лишь небольшая часть, по мнению Жамаубаева, приходится на неэффективное использование за счет возвратов целевых трансфертов и бюджетных кредитов, которые впоследствии были перераспределены.

"Таким образом, у каждого нарушения есть свои объективные и субъективные причины", – добавил министр.