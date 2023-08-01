Глава Минфина о декларировании доходов: Мы никого не кошмарим

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах правительства 1 августа пояснил, что за нарушение всеобщего декларирования начнут штрафовать только с 2025 года, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя неравнозначный подход налоговых органов к декларированию простых граждан и госслужащих, глава Минфина отметил, что за непредоставление деклараций ответственность введут с 2025 года, а сейчас никакие штрафные санкции не применяются.

"По индивидуальным предпринимателям – мы никого не кошмарим. Я сказал, что до 2025 года никаких штрафных мер не будут принимать. Поскольку как раз в 2025 году мы закончим процесс всеобщего декларирования. Это относится как раз к госслужащим. Тогда, естественно, все будет опубликовано. По тем нарушителям, которые не декларируют свое имущество либо не платили налоги, будут соответствующие меры приниматься. Это будет одинаково как по отношению к госслужащим, так и по отношению к предпринимателям". Ерулан Жамаубаев

Министр финансов пояснил, что всеобщее декларирование делится на несколько этапов.

"Конечный – в 2025 году. Мы решили, что к 2025 году это будет правильно, потому что у госслужащего есть и родственники, вдруг какое-то имущество неправильно оформлено было. Мы это все будем выявлять в 2025 году. Будет общая картина известна. Мы будем знать, на кого какое имущество записано". Ерулан Жамаубаев

Журналисты поинтересовались, почему сам министр до сих пор не опубликовал свою декларацию, хотя ранее публично пообещал это сделать.

"Я же говорил, что сдал свою декларацию работникам кадров, они должны были опубликовать", – ответил Ерулан Жамаубаев.

Ранее глава Минфина ответил на вопрос об ответственности за использование мобильных переводов предпринимателями, в частности, владельцами овощных лавок.