Три казахстанца пробились в финал ЧА-2022 по боксу

Стартовали полуфинальные поединки у мужчин на азиатском первенстве по боксу в Аммане (Иордания). И к этому часу трое участников из Казахстана завоевали путевки в финал ЧА-2022, сообщает Zakon.kz.

В полуфинале весовой категории до 48 килограммов казахстанец Санжар Ташкенбай победил представителя Индии Говинда Кумара Сахани (5:0) и вышел в финал континентального первенства.

На этой же стадии в весовой категории до 54 килограммов Махмуд Сабырхан выиграл единогласным решением судей у Шахзода Музафарова из Узбекистана.

Фото: Instagram/boxingkazakhstan

Еще один казахстанский боксер Серик Темиржанов, выступающий в весовой категории до 57 килограммов, заработал путевку в полуфинал чемпионата Азии не выходя на ринг. Его противник Хуссам Уддина Мохаммед из Индии снялся с соревнований.

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