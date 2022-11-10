Бухгалтер ТОО из ЗКО, подозреваемая в хищении 60 миллионов тенге, сбежала в Россию
Общая сумма хищений составила более 60 млн тенге.
"Сейчас продолжается проверка", – сообщил руководитель аппарата ревизионной комиссии ЗКО Ерлан Сапиев.
После того, как ревизионная комиссия выявила хищения в ТОО "Теректы таза су", часть материалов была передана в антикоррупционную службу. Сейчас по ним назначена экспертиза.
До получения результатов правоохранительные органы ЗКО не могут объявить бухгалтера в розыск и предъявить ей обвинение. По достоверной информации, женщина имеет казахстанское гражданство.
Руководитель ТОО "Теректы таза су" Руслан Галиев сообщил, что он не может комментировать данное дело. Как подтвердили в акимате Теректинского района, в настоящее время идет проверка финансовой деятельности предприятия.
Примечательно, что ТОО "Теректы таза су" обеспечивает питьевой водой населенный пункт Теректы, имеет стопроцентное участие государства и получает субсидии от государства.