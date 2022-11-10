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Снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане в пятницу

гололед Фото: pixabay
Штормовое предупреждение объявлено в Астане и семи областях страны на 11 ноября, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане синоптики прогнозируют временами гололед, поземок. Ветер юго-западный днем, порывы 15-20 м/с.

На большей части Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На западе, юге, востоке области низовая метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области, порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе и в горных, предгорных районах Алматинской области туман. В Алматы ночью и утром туман. В Конаеве ночью и утром туман.

Ночью и утром на западе, востоке, юге Атырауской области туман. В Атырау ночью и утром туман.

На большей части Северо-Казахстанской области снег. На севере, западе, юге области низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-западе области туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске снег, гололед.

На севере Мангистауской области туман.

На севере, востоке Павлодарской области гололед. Ветер юго-западный на западе области, 15-20 м/с. В Павлодаре гололед.

На севере, западе, в центре Костанайской области низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный на севере, западе области, 15-20 м/с. В Костанае утром и днем 11 ноября гололед.

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Елена Беляева
Казгидромет Казахстан
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