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У жителей Кызылординской области изъяли более 250 кг контрабандной рыбы

у жителей Кызылорды нашли незаконно выловленную рыбу Фото: ДП Кызылординской области
Трое кызылординцев задержаны за незаконную добычу рыбы, которую изъяли из багажника их автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В области проводится ОПМ "Браконьер" для выявления и пресечения браконьерства и незаконного оборота объектов биологических ресурсов.

Вечером 8 ноября инспекторами группы природоохранной полиции ДП Кызылординской области совместно с сотрудниками "Охотзоопром" в Караозеке остановлен автомобиль УАЗ. В результате проверки в багажнике автомобиля обнаружено около 254 кг рыбы, упакованной в мешки. Груз был без разрешительных документов. ДП Кызылординской области

По данным полиции, мужчины планировали доставить незаконно добытую рыбу в областной центр, чтобы продать. Подозреваемые доставлены в отдел полиции и с них взяты обязательства о явке в ОВД.

Проводится досудебное расследование по ч. 1 ст. 335 УК Республики Казахстан "Незаконная добыча рыбных ресурсов". Назначены соответствующие экспертизы.

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Оксана Житникова
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