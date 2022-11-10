У жителей Кызылординской области изъяли более 250 кг контрабандной рыбы

Трое кызылординцев задержаны за незаконную добычу рыбы, которую изъяли из багажника их автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В области проводится ОПМ "Браконьер" для выявления и пресечения браконьерства и незаконного оборота объектов биологических ресурсов.

Вечером 8 ноября инспекторами группы природоохранной полиции ДП Кызылординской области совместно с сотрудниками "Охотзоопром" в Караозеке остановлен автомобиль УАЗ. В результате проверки в багажнике автомобиля обнаружено около 254 кг рыбы, упакованной в мешки. Груз был без разрешительных документов. ДП Кызылординской области

По данным полиции, мужчины планировали доставить незаконно добытую рыбу в областной центр, чтобы продать. Подозреваемые доставлены в отдел полиции и с них взяты обязательства о явке в ОВД.