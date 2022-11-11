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Вывод капитала из Казахстана: правоохранители работают над возвратом 500 млрд тенге

вывод капитала из страны Фото: Zakon.kz
На встрече с бизнесом в январе 2022 года президент выразил серьезные намерения вести борьбу против вывода капитала из страны. Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал журналисту Zakon.kz, какие меры приняты для возвращения капитала.
"Как вам известно, в настоящее время действует межведомственная комиссия, в состав которой включены представители госорганов, в том числе правоохранительного блока. Есть план действий по стимулированию возврата капитала в страну из-за рубежа и усилению мер противодействия оттоку денежных средств из страны. По нему проводятся все необходимые мероприятия. В части налогового администрирования органами госдоходов проводится контроль по транзакциям свыше 50 тыс. долларов. Уже свыше 200 материалов на сумму 500 млрд тенге передано в правоохранительные органы. Одновременно проводится и методологическая работа".Ерулан Жамаубаев

Министр отметил, что приняты поправки в Налоговый кодекс по отмене льгот по дивидендам и введению ограничения вычетов по нематериальным услугам, оказываемым аффилированными лицами-нерезидентами. Кроме того, разрабатываются изменения в законодательство о трансфертном ценообразовании и в Налоговый кодекс.

Ранее депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты рассказала, как будут бороться с выводом капитала из страны на фоне создания на площадке МФЦА криптобирж.

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