Топ-7 методов побороть лень

Редакция Zakon.kz подготовила подборку приемов, с помощью которых можно самостоятельно справиться с ленью и преодолеть эту особенность.

Каждый из нас испытывал приступ лени. Причин такого состояния множество, как и методов, которые могут помочь выйти из него. Важно, чтобы лень не переросла в апатию и не распространилась на все аспекты жизни. В таком случае это уже показатель каких-то нарушений в состоянии здоровья человека и стоит обратиться к врачу.

Во всех остальных ситуациях можно попробовать следующие методы.

1. Мотивация

Чаще всего человек не может решиться взяться за дело из-за того, что неочевиден результат. Здесь поможет визуализация. И чем ярче представлены эти образы, тем сильнее стремление воплотить их в жизнь и исполнить задуманное.

Кроме того, визуализация позволяет ощутить позитивные эмоции еще до того момента, когда цель будет достигнута. Это даст человеку возможность мобилизовать внутренние ресурсы, подпитывая дополнительными силами, и энергичнее справляться с задачей.

Если же речь идет о другом человеке (брате, сестре, ребенке), то следует придумать, чем можно его заинтересовать. Существует много вариантов мотивации в виде поощрений.

2. Берегите себя и понимающе относитесь к ситуациям

Вы можете быть пассивны и заморожены сейчас, а уже в следующую минуту активно взяться за какое-то задание.

Придумайте небольшие поощрения для себя. Если вы знаете, что ждать конечного результата работы нужно еще долго, а каждый этап требует много усилий, то установите правило поощрять себя после каждой стадии вашей деятельности. Таким образом вы поднимаете уровень мотивации.

Поднимайте себе настроение. Учитесь радоваться и хвалить себя за малые успехи. Излишняя критичность порой мешает приступить к чему-то, мысль "я не справлюсь" загубила много хороших идей. Будьте бережны к себе и более оптимистичны, настраивайтесь на хороший результат.

3. "Встань – и иди!"

Просто берите – и делайте. Многие действуют по инерции, и ваше первое действие будет тем импульсом, который вернет вас к активной жизни, приведя к цели.

Кроме того, можно бросить себе вызов. Спровоцируйте себя таким методом, который может работать в вашем случае. Как вариант – скажите себе: "Столько коллег может это делать, ну неужели я не смогу?".

Или придумайте себе игру, выбрав соперника из коллектива. Посмотрите, кто из них буквально недавно закончил какое-то успешное дело? С кем бы вы хотели сегодня поконкурировать, доказав себе, что вы лучше?

Выбрав соперника, приступайте к работе и докажите себе, что вы способны на большее, чем кто бы то ни был.

4. Распределите время

Если пугает объем работы – человек теряется, не зная, с чего начать. В таком случае побороть лень поможет следующее: разделить весь объем на меньшие задачи и выполнять их постепенно. Мотивируя себя, говорите, что вы можете сделать многое, но не в один момент.

Планирование важно – оно помогает не сломать свой настрой с первых шагов. Если у вас много задач и приходится разрываться между ними, вы не будете успевать ничего и начнете себя винить. В этот момент ваша мотивация начнет разрушаться.

Вы должны точно понимать, чего вы хотите добиться в итоге. Но реализовать все это без плана практически невозможно. Определите конкретные шаги и следуйте поступательно. Если вы не будете уклоняться от плана, то рабочий день пройдет не так муторно и расплывчато, когда вы не знаете, с чего начать, и в голове полная неразбериха.

Можно установить время для нужных дел и отдыха. Установленные промежутки времени помогают лучше чувствовать время, не засиживаясь на некоторых этапах нерационально долго. И старайтесь сначала выполнять сложную и трудоемкую работу, а потом – легкую.

5. Решите, что вам необходимо для энергии

У человека часто бывает недостаток энергии. Мы как аккумулятор: то заряжаемся, то разряжаемся, и если вовремя не подзарядиться, скоро исчерпаем весь запас сил.

У каждого из нас есть свои способы подзарядки. Для кого-то это спорт, для другого – яркие эмоции и любовь. Определенную категорию людей заряжает энергией ритмичная музыка, а кого-то – общение с людьми.

Подумайте, что заряжает вас, а что может и отнять энергию. Выяснив это, усиливайте в своей жизни первое и избавляйтесь от второго. К примеру, полезно периодически пересматривать круг людей, с которыми вы общаетесь. Включать кого-то чаще в свой круг общения, а кого-то оттуда удалять.

6. Повышайте выносливость и самодисциплину

Приучайте себя рано вставать. Хочешь успевать больше других – вставай спозаранку. Заниматься спортом, посвящать время себе и мыслям, выходить на прогулку с собакой, когда весь мир еще спит, – бесценно. Любителям поспать будет сначала сложно, но это лишь дело привычки. Уже через месяц вы оцените все преимущества бонуса в пару лишних часов бодрствования, забудете про то, что нет времени на себя и личные дела.

Кроме прочего, уделяйте время тренировкам и практике. Если вы хотите добиться успеха в делах, нужно систематически физически и умственно трудиться. Регулярные занятия сохранят здоровье и молодость как всего организма, так и нервной системы, которая очень пригождается в делах.

7. Не сдавайтесь!

Если вы уже нашли для себя метод, который вам помогает, не потеряйте его. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за неудач, анализируйте их. Каждый раз, когда вы готовы сдаться и отказаться от своей цели, вспомните:

свою конечную цель, которая сделает вас счастливым и вы сможете... (придумайте свой вариант);

чего вы уже достигли. Неужели все ваши старания пропадут даром?

что нельзя сдаваться ни в коем случае. Все возможно, смотрите на вещи реально!

Вы – единственный тренер и учитель для себя самого! Важно не только заинтересовывать себя, но и хвалить. "Я заслужил перерыв, я стремлюсь к своей цели, я достиг чего-то" – можно проговаривать это вслух или прокручивать эти слова в голове.