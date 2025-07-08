Психолог раскрыла простой способ побороть лень

Психолог Патрисия Рамирес рассказала, что справиться с ленью помогает одно простое, но действенное правило, сообщает Zakon.kz.

В интервью для Hola Патрисия сообщила, что ленивым людям стоит применять "правило пяти минут".

"Пообещайте себе делать какое-то дело всего пять минут. Если после этого времени вы действительно не сможете продолжать, дайте себе разрешение остановиться", – советует она.

Как отмечает Рамирес, чаще всего человек, начав задачу, продолжает ее выполнять до конца, даже не замечая этого.

Также важно отличать лень от прокрастинации, последняя часто является защитной реакцией на сложные эмоции, вызванные определенными задачами.

Ранее мы сообщали, какой продукт вызывает кошмары, если есть его перед сном.