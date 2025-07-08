#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.58
609.36
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+25°
$
519.58
609.36
6.63
Советы

Психолог раскрыла простой способ побороть лень

лень на рабочем месте, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 20:36 Фото: freepik
Психолог Патрисия Рамирес рассказала, что справиться с ленью помогает одно простое, но действенное правило, сообщает Zakon.kz.

В интервью для Hola Патрисия сообщила, что ленивым людям стоит применять "правило пяти минут".

"Пообещайте себе делать какое-то дело всего пять минут. Если после этого времени вы действительно не сможете продолжать, дайте себе разрешение остановиться", – советует она.

Как отмечает Рамирес, чаще всего человек, начав задачу, продолжает ее выполнять до конца, даже не замечая этого.

Также важно отличать лень от прокрастинации, последняя часто является защитной реакцией на сложные эмоции, вызванные определенными задачами.

Ранее мы сообщали, какой продукт вызывает кошмары, если есть его перед сном.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Как защититься от мошенников и запретить оформление кредитов на свое имя
Советы
20:04, Сегодня
Как защититься от мошенников и запретить оформление кредитов на свое имя
Vogue назвал платья, которые подойдут для летнего отдыха
Советы
19:00, Сегодня
Vogue назвал платья, которые подойдут для летнего отдыха
Казахстанцам подсказали, как обойти очередь в ЦОН
Советы
17:18, Сегодня
Казахстанцам подсказали, как обойти очередь в ЦОН
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: