Осужденный убил другого заключенного в тюрьме в СКО
Фото: Zakon.kz
9 ноября в РГУ чрезвычайной безопасности №51, дислоцирующемся в селе Новоукраинка Айыртауского района Северо-Казахстанской области, произошел конфликт между осужденными 28 и 46 лет, в ходе которого один из осужденных нанес другому удар по голове, сообщает Zakon.kz.
46-летний пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы Айыртауского района, где скончался, не приходя в сознание.
Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 99 УК РК "Убийство".
Задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Айыртауского района.
Ведется следствие.
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