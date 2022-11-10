Осужденный убил другого заключенного в тюрьме в СКО

Фото: Zakon.kz

9 ноября в РГУ чрезвычайной безопасности №51, дислоцирующемся в селе Новоукраинка Айыртауского района Северо-Казахстанской области, произошел конфликт между осужденными 28 и 46 лет, в ходе которого один из осужденных нанес другому удар по голове, сообщает Zakon.kz.

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