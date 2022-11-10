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Законодательство РК

Осужденный убил другого заключенного в тюрьме в СКО

авто Фото: Zakon.kz
9 ноября в РГУ чрезвычайной безопасности №51, дислоцирующемся в селе Новоукраинка Айыртауского района Северо-Казахстанской области, произошел конфликт между осужденными 28 и 46 лет, в ходе которого один из осужденных нанес другому удар по голове, сообщает Zakon.kz.

46-летний пострадавший был госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы Айыртауского района, где скончался, не приходя в сознание.

Данный факт зарегистрирован по ч. 1 ст. 99 УК РК "Убийство".

Задержанный водворен в изолятор временного содержания отдела полиции Айыртауского района.

Ведется следствие.

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