Сандалии Стива Джобса продадут на аукционе

На аукционе Julien’s Auctions появился крайне странный и необычный лот. Речь идет о сандалиях, которые носил Стив Джобс в начале своей карьеры в Apple — в 70-80-х годах, сообщает Zakon.kz.

По данным Gizmodo, обувь поступит на аукцион 11 ноября. Ожидается, что владелец получит за них от 60 до 80 тысяч долларов.

Сообщается, что изначально сандалии заполучил шеф-повар Марк Шефф — он управлял одним из объектов Джобса в Калифорнии.

При этом Шефф достал их из мусорного бака после того, как основатель Apple выбросил их из-за ненадобности.

На старте за лот будут просить 15 тысяч долларов.

В 2016 году, их уже выставляли на торги, в результате чего продали за 3,5 тысячи долларов.