Бауыржан Исламхан вернулся и сыграет за Казахстан в матче с Узбекистаном

Бауыржан Исламхан получил вызов в национальную сборную Казахстана на ноябрьские матчи против Узбекистана и ОАЭ, передает пресс-служба КФФ.

Двухлетняя дисквалификация футболиста почти завершилась, подтверждающие документы о возможности возобновления тренировки с профессиональной командой уже получены.

Стоит отметить, тренерский штаб сборной Казахстана в течение месяца проводил работу с Бауыржаном Исламханом по физической подготовке, и после этого было принято решение пригласить игрока на сбор в Алматы.

Я много наслышан о Бауыржане. У него есть огромный талант и богатый опыт. На предстоящем сборе хочу посмотреть на его физическую форму. Все-таки, у Исламхана не было игровой практики целых два года – это немалый срок. По ходу УТС будет какая-то ясность о его физических данных, на сколько он будет готов к предстоящим матчам Магомед Адиев, главный тренер сборной РК

Исламхан дебютировал за сборную Казахстана 29 февраля 2012 года в товарищеском матче против Латвии. Всего за национальную команду он провел 46 игр, в которых забил 3 гола.