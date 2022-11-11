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Бауыржан Исламхан вернулся и сыграет за Казахстан в матче с Узбекистаном

Футбол Вызов Сборная РК Фото: kff.kz
Сборная Казахстана по футболу объявила свой состав на товарищеские матчи с Узбекистаном и ОАЭ. Главный тренер казахстанской команды Магомед Адиев пригласил в этот состав Бауыржана Исламхана, который завершает двухгодичную дисквалификацию, сообщает Zakon.kz.

Бауыржан Исламхан получил вызов в национальную сборную Казахстана на ноябрьские матчи против Узбекистана и ОАЭ, передает пресс-служба КФФ.

Двухлетняя дисквалификация футболиста почти завершилась, подтверждающие документы о возможности возобновления тренировки с профессиональной командой уже получены.

Стоит отметить, тренерский штаб сборной Казахстана в течение месяца проводил работу с Бауыржаном Исламханом по физической подготовке, и после этого было принято решение пригласить игрока на сбор в Алматы.

Я много наслышан о Бауыржане. У него есть огромный талант и богатый опыт. На предстоящем сборе хочу посмотреть на его физическую форму. Все-таки, у Исламхана не было игровой практики целых два года – это немалый срок. По ходу УТС будет какая-то ясность о его физических данных, на сколько он будет готов к предстоящим матчамМагомед Адиев, главный тренер сборной РК

Исламхан дебютировал за сборную Казахстана 29 февраля 2012 года в товарищеском матче против Латвии. Всего за национальную команду он провел 46 игр, в которых забил 3 гола.

В последний раз Бауыржан надевал футболку сборной Казахстана в сентябре 2020 года, когда играл против Беларуси.

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