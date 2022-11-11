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Алимханулы и Бентли провели дуэль взглядов перед титульным боем

Бокс Бой 13 ноября Фото: Instagram/janibek_alimkhanuly
Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО) провели заключительную пресс-конференцию и дуэль взглядов перед поединком за титул чемпиона мира WBO, сообщает Zakon.kz.

Встреча Жанибека Алимханулы и Дензела Бентли состоится утром 13 ноября в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Казахстанский боксер впервые будет защищать свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

"Сегодня я посмотрел в глаза своего соперника. В них не было огня! Он знает, кто стоит перед ним. Он хорошо знает казахский стиль. Я нокаутирую его, иншаАллах. Перед боем многие боксеры не хотят ничего говорить. Я другой, я скажу и сделаю то, что сказал, иншаАллах!"Жанибек Алимханулы

Дензел Бентли, который к этому часу имеет всего одно поражение в своей карьере, является чемпионом Великобритании в среднем весе. На пресс-конференции британец удивил собравшихся своим заявлением.

Бокс Бой 13 ноября

Фото: Instagram/2sharp_d

"Этот бой очень много для меня значит, так как сейчас я на вершине бокса, и то, к чему стремился и мечтал. Поединок за титул чемпиона мира WBO с его обладателем – это возможность всей жизни. Счастлив, так как я здесь, и в восторге. Бой будет особенным, Жанибек хочет уложить меня, как и я его, так что будет отличный бой. Думаю, я могу остановить его".Дензел Бентли

12-раундовый поединок состоится утром 13 ноября на арене Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. Начало встречи запланировано на 8:00 по времени Астаны.

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Алимханулы Жанибек
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