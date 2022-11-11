Алимханулы и Бентли провели дуэль взглядов перед титульным боем

Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы (12-0, 8 КО) и британец Дензел Бентли (17-1-1, 14 КО) провели заключительную пресс-конференцию и дуэль взглядов перед поединком за титул чемпиона мира WBO, сообщает Zakon.kz.

Встреча Жанибека Алимханулы и Дензела Бентли состоится утром 13 ноября в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

Казахстанский боксер впервые будет защищать свой титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Today I looked into the eyes of the opponent. He has no fire! He knows who is in front of him. He knows the Qazaq style well. I will knock him out inshallah. Before the fight, many boxers don’t want to say anything. I am different, I will say and I will do what I said inshallah! pic.twitter.com/iQPaPokbwo November 11, 2022

"Сегодня я посмотрел в глаза своего соперника. В них не было огня! Он знает, кто стоит перед ним. Он хорошо знает казахский стиль. Я нокаутирую его, иншаАллах. Перед боем многие боксеры не хотят ничего говорить. Я другой, я скажу и сделаю то, что сказал, иншаАллах!" Жанибек Алимханулы

Дензел Бентли, который к этому часу имеет всего одно поражение в своей карьере, является чемпионом Великобритании в среднем весе. На пресс-конференции британец удивил собравшихся своим заявлением.

Фото: Instagram/2sharp_d

"Этот бой очень много для меня значит, так как сейчас я на вершине бокса, и то, к чему стремился и мечтал. Поединок за титул чемпиона мира WBO с его обладателем – это возможность всей жизни. Счастлив, так как я здесь, и в восторге. Бой будет особенным, Жанибек хочет уложить меня, как и я его, так что будет отличный бой. Думаю, я могу остановить его". Дензел Бентли

12-раундовый поединок состоится утром 13 ноября на арене Palms Casino Resort в Лас-Вегасе. Начало встречи запланировано на 8:00 по времени Астаны.

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