Жамаубаев рассказал, какие меры предпринимаются в стране по сокращению теневого сектора

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев ответил на вопросы журналиста Zakon.kz и рассказал, как обстоят дела с теневой экономикой, какие меры принимаются ведомством для уменьшения ее доли.

Министр отметил, что теневая экономика существует везде, и, конечно, чем меньше ее доля, тем лучше.

"Наша приоритетная задача – снижение теневой экономики до уровня стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Принимаемые меры в рамках Комплексного плана по противодействию теневой экономике позволили достигнуть снижения ее уровня с 27% к ВВП в 2018 году до менее чем 20%. Работа усиленно продолжается. В частности, проведена комплексная работа по обеспечению прозрачности и порядка на таможне. Централизованы таможенные функции в части контроля и выпуска деклараций на товары. Ерулан Жамаубаев

Также глава финансового ведомства пояснил, что действуют "Центр электронного декларирования" и "Ситуационный центр". При их функционировании исключен контакт с участниками внешнеэкономической деятельности.

"Увеличена эффективность выявления нарушений при таможенных досмотрах в три раза, расхождение в "зеркальной" статистике с КНР за 9 месяцев текущего года снижено до 33,9%. Проводится работа по предоставлению проактивных услуг. Для этого мы интегрировались с мобильными приложениями банков второго уровня. Также успешно внедрено мобильное приложение Е-SALYQ. По-прежнему основным инструментом в борьбе с теневой экономикой остается Национальная система прослеживаемости товаров, которая включает такие информационные системы, как Астана-1, Единое окно, Система управления рисками, электронные счета-фактуры. Ерулан Жамаубаев

Таким образом, продолжил министр, на сегодня обеспечено 100% электронное декларирование, созданы 144 различных модели рисков.

"Системой управления рисками выявляются фиктивные сделки и "фирмы однодневки", данные по которым направляются в Агентство по финансовому мониторингу. Благодаря ЭСФ и СНТ значительно сокращена доля лжеимпорта и лжетранзита. В целом, принимаемые меры позволят сократить уровень теневой экономики и увеличить поступления в бюджет. Только за последние три года вышеуказанные меры позволили обеспечить дополнительные поступления в бюджет более чем на 2,3 трлн тенге". Ерулан Жамаубаев

К слову, сейчас в Казахстане поэтапно внедряют декларирование доходов. На заключительном этапе декларации будут сдавать абсолютно все граждане страны. Но если брать во внимание опыт других стран, то наряду с декларированием доходов существует и декларирование расходов. Журналист поинтересовался у Жамаубаева, как планируют организовать в стране декларирование доходов и будет ли введено декларирование расходов.

"Прежде всего отмечу, что при внедрении всеобщего декларирования был учтен передовой мировой опыт. Важно понимать, что основной целью всеобщего декларирования является создание эффективной системы контроля доходов и имущества физических лиц. На первом этапе предоставляется "входная" декларация об активах и обязательствах для фиксации активов. В последующем – декларация о доходах и имуществе. Здесь нужно отражать расходы на крупные приобретения имущества, в том числе за рубежом, и источники их покрытия. Параллельно разрабатывается система контроля доходов и расходов граждан путем интеграции с информационными системами госорганов, банков второго уровня. Ерулан Жамаубаев

Министр отметил, что также идет работа по налаживанию обмена сведениями с иностранными государствами.

"Все это позволит выявить несоответствие фактических расходов полученным доходам физического лица", – объяснил Ерулан Жамаубаев.

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