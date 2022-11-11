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Прирост населения снизился в Казахстане

Прирост населения уменьшился в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Бюро национальной статистики, естественный прирост населения республики за январь-сентябрь 2022 года снизился на 1,6% и составил 198 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Численность населения страны на 1 октября 2022 года составила 19 млн 691 тысяч 900 человек. При этом живут в городах 12 млн 151 тыс. 700 человек (61,7%), сельское население продолжает уменьшаться – 7 млн 540 тыс. 200 человек (38,3%).

Как отмечают статистики, с начала года казахстанцев стало больше на 188,7 тыс. человек, или на 1%.

По данным органов РАГС, за январь-сентябрь родилось 299,7 тыс. детей, что на 11,5% меньше, чем за тот же период 2021 года (338,8 тыс. человек). Общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 20,41 родившихся.

При этом смертность в стране также уменьшилась, за 9 месяцев умерло 101,7 тыс. человек, это на 26,1% меньше прошлогоднего периода (137,6 тыс. человек). Общий коэффициент смертности составил 6,92 умерших на 1000 человек.

Как отмечают статистики, младенческая смертность тоже пошла на спад. За январь-сентябрь было зарегистрировано 2453 умерших младенцев в возрасте до года, и по сравнению с прошлым годом младенческая смертность снизилась на 8,5% (2682 умерших младенца).

Коэффициент младенческой смертности составил 8,18 случая на 1000 родившихся.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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