Токаев предложил создать Совет тюркских зеленых финансов
Фото: Zakon.kz
11 ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств, сказал, что один из важных приоритетов – развитие "зеленой экономики", сообщает Zakon.kz.
Для расширения рынка капитала в этой отрасли президент Казахстана предложил создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана" с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета.
По его словам, изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества.
"Экологические последствия этого явления сдерживают и прогресс наших стран. Только за последние семь лет мировые страны потратили свыше 2,5 триллиона долларов на "зеленые" облигации". Касым-Жомарт Токаев
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