Токаев предложил создать Совет тюркских зеленых финансов

11 ноября Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите Организации тюркских государств, сказал, что один из важных приоритетов – развитие "зеленой экономики", сообщает Zakon.kz.

Для расширения рынка капитала в этой отрасли президент Казахстана предложил создать Совет тюркских зеленых финансов, который можно открыть на базе Центра зеленых финансов Международного финансового центра "Астана" с учетом его опыта и авторитета среди крупнейших мировых компаний. К тому же на МФЦА можно возложить обязанности Секретариата данного Совета.

По его словам, изменение климата породило множество глобальных проблем, что, безусловно, вызывает огромную тревогу мирового сообщества.