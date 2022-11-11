Цены на нефть падают на фоне ситуации с COVID в Китае

Сырьевой рынок переживает новую волну стресса. На этой неделе цены на нефть марки Brent упали более чем на 6% из-за возобновления COVID в Китае и ожиданий трейдеров данных по инфляции в США. Но в четверг поднялись на 1%, сообщает Zakon.kz.

В минувший четверг, 10 ноября, нефть марки Brent достигла уровня 91,84 доллара за баррель, но может пойти еще ниже.

Эксперты полагают, что технически Brent может остановиться в падении на отметке около 91,40 доллара за баррель. Тогда рынок будет рассматривать основания для формирования подъема к 97,00 доллара за баррель.

"Против сырьевых "быков" сыграли сразу два фактора. Первый заключается в неожиданном росте показателей добычи нефти в США. Второй – в опасении спада спроса на энергоносители из-за приверженности Китая стратегии "нулевой терпимости" в рамках борьбы с ковидом", – отмечает Анна Бодрова, аналитик "Альпари".

Производственный центр Гуанчжоу в Китае, города с населением 19 миллионов человек, в четверг сообщил о более чем 2000 новых случаев заболевания COVID. Миллионам жителей вновь было предложено пройти тестирование на COVID-19, а один городской район был закрыт, поскольку случаи заболевания по всему Китаю достигли самого высокого уровня с 30 апреля.

По словам Стивена Иннес, управляющего партнера в SPI Asset Management, трейдеры крайне чувствительны к блокировкам в Китае, как крупнейшего в мире импортера нефти.

"И это может временно сдерживать амбиции нефтяного рынка", – заметил эксперт в комментариях агентству Reuters.

Дополнительным негативом для нефтяных котировок стало и укрепление доллара США.

Инфляционные ожидания в США и запасы нефти

В четверг, 10 ноября, ФРС США опубликовала данные по индексу потребительских цен, которые, как и ожидается, показали замедление темпов инфляции как в месячном, так и в годовом базовом измерении. Годовой прирост ниже 8% впервые за 8 месяцев. Хорошие новости об инфляции привели к падению доллара по отношению к корзине валют. Таким образом, 10 ноября индекс доллара упал почти на 1,5%, но затем снова восстановился и на момент выхода материала торговался на уровне 107,87.

Замедление темпов инфляции, по мнению экспертов сырьевого рынка, может привести к тому, что ФРС США снизит размер запланированного повышения процентной ставки, что будет расцениваться как позитивный фактор для роста экономики и спроса на нефть.

Также на этой неделе давление на цены на нефть оказывалось после того, как в среду, 9 ноября, были опубликованы данные о значительном росте запасов сырой нефти в США. По данным Управления энергетической информации США, на прошлой неделе запасы сырой нефти в Штатах выросли на 3,9 миллиона баррелей, дойдя до показателей самого высокого уровня с июля 2021 года.

Казахстанские реалии

По мнению казахстанских аналитиков, для Казахстана, где экономика страны в основном зависит от экспорта нефти, сложности могут возникнуть лишь в двух случаях.

"Когда добыча нефти будет постоянной или начнет снижаться, как в 2010-2015 годах, или продлятся низкие цены на нефть, как в 2015-2020 годах (60-63 доллара за баррель. – Прим.). Но с 2021 года спрос на нефть и цены восстановились, и долгосрочные прогнозы относительно спроса на нефть обнадеживают", – отмечает эксперт Energy Analytics Абзал Нарымбетов.

Что касается снижения добычи нефти, то, как отмечает эксперт, добыча нефти снижается. В 2021 году Казахстан добыл 87,5 млн тонн, а план 2022 года – 85,7 млн тонн, и вероятно, будет снижение еще больше из-за текущих проблем с КТК и частичного простоя Кашагана.

Единственным проектом, который может существенно увеличить добычу нефти в стране, является проект ПБР ТШО. Запуск проекта ожидается в 2024 году, а полноценный – после 2025 года.

На момент выхода материала стоимость барреля нефти составляла 95,65 доллара (+2,16%).