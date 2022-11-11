Самозанятых работников стало меньше в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики, в третьем квартале 2022 года общая занятость выросла на 12,5 тыс. человек, в сегменте наемных работников стало больше на 28,5 тыс. человек, а численность самостоятельно занятых, напротив, сократилась на 16 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается, в различных сферах экономики Казахстана заняты 8,8 млн человек, из которых по найму работали 6,7 млн человек (76,1% от общего числа занятых в экономике), самостоятельно заняты 2,1 млн человек (23,9%).

Вместе с тем численность неполностью занятых казахстанцев, которые отработали меньше часов из-за снижения объемов работ, по инициативе работодателя, имеют гибкий график работы и другие причины, по сравнению с предыдущим кварталом выросла на 8% и составила 299,3 тыс. человек.

В целом уровень безработицы в третьем квартале оставался стабильным и составил 4,9% – 450,3 тыс. человек.

Как отмечают в Бюро нацстатистики, численность безработных, которые не искали работу или не были готовы приступить к ней, сократилась на 6,6% и составила 48,1 тыс. человек.

Уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 28 лет составил 3,8%. Вместе с тем доля молодежи NEET, которая не работает и не занята образованием или профессиональной подготовкой, выросла на 0,1% и составила 6,6%.

Официально на конец октября 2022 года в органах занятости Минтруда зарегистрировано 238,2 тыс. безработных. При этом доля зарегистрированных безработных по сравнению с предыдущим годом выросла на 0,5% и составила 2,6% от рабочей силы.