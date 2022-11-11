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Могут ли легализовать марихуану в Казахстане, рассказали в МВД

Могут ли легализовать марихуану в Казахстане, рассказали в МВД Фото: pexels
Начальник Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК высказался о возможности легализации в Казахстане марихуаны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Бахытжан Амирханов заявил, что марихуана пользуется широким спросом среди потребителей, поскольку ошибочно считается "легким" видом наркотиков.

"В последние годы отдельными бизнес-структурами активно лоббируется вопрос о масштабном применении наркосодержащих растений в различных сферах, в том числе промышленности и медицине, вплоть до легализации марихуаны. Но это не только противоречит базовым принципам Конвенций ООН и национального законодательства, но и, как показывает международный опыт, не решает проблему незаконного оборота каннабиса и его производных". Начальник Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов

По его данным, ежегодно изымается от 10 до 15 тонн наркотиков, уничтожаются более 200 наркопосевов и 50 крупных плантаций, многочисленные "схроны" конопли. Для организации наркоплантации, добавил спикер, выбираются труднодоступные участки местности, отдаленные от населенных пунктов. К местам их дислокации обеспечивается подвод водоснабжения и электричества.

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