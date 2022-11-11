Альянс колледжей создан в Казахстане

Меморандум о создании альянса колледжей сегодня в городе Аксу Павлодарской области подписали директора 14 колледжей и руководство ERG (Евразийская группа).

Этот союз, считают стороны, сможет повысить квалификацию и конкурентоспособность выпускников казахстанских колледжей и решить кадровый вопрос для компаний горно-металлургического сектора.

Сотни студентов колледжей ежегодно проходят практику на предприятиях ERG. И большая часть из них готова после окончания учебы прийти на работу в компанию. За пять лет на предприятия группы в Костанайской, Павлодарской и Актюбинской областях трудоустроено около трех тысяч выпускников колледжей. Молодых людей, как показал последний опрос, привлекают заработная плата, карьерные возможности и стабильность (52%, 45% и 45%, соответственно)

"Мир не стоит на месте, меняется производство и требования к сотрудникам, – обратился к директорам колледжей председатель правления Евразийской группы Серик Шахажанов. – Наша с вами задача сделать так, чтобы студент колледжа получал максимально актуальные знания и умения".

Фото: ERG

Для консолидации усилий ERG и учебных заведений создан Альянс колледжей. Пока в союз вошли 14 организаций технического и профессионального образования.

Среди основных задач Альянса:

совершенствование образовательных программ профессионального, технического, послесреднего образования, в том числе с учетом потребности горно-металлургической отрасли Казахстана в высоких профессиональных навыках выпускников колледжей;

создание и развитие отраслевого учебно-методического центра колледжей;

разработка и реализация лидерских программ для руководителей и преподавателей колледжей;

создание пула наставников из высокопрофессиональных, инициативных сотрудников казахстанских компаний группы ERG.

Кроме этого, компания BTS Education – еще один участник Альянса – предоставит доступ на онлайн-курсы по повышению квалификации учителей и студентов колледжей, а также свою методологию по обновлению образовательных программ.

"В последние годы наблюдаются позитивные изменения в системе ТиПО, – руководитель управления Министерства просвещения Каламкас Алгазинова. – Сегодня колледжи совместно с работодателями самостоятельно определяют содержание образовательных программ и сроки обучения. Дуальное обучение внедрено в более чем 500 колледжах, охват составляет 68 тысяч студентов. Внедряется целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. Убеждена, что Альянс будет способствовать укреплению наших начинаний и повысит качество подготовки технических специалистов".

Фото: ERG

ERG всегда поддерживает колледжи в регионах присутствия Группы. Так, в 2022 году выделено 310 млн тенге на улучшение материально-технической базы учебных заведений. С 2021 года для студентов всех колледжей организовывают оплачиваемую практику. А в рамках трехлетней программы развития регионов планируется выделить более 700 млн тенге колледжам-партнерам.