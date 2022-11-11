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Cильный ветер ожидается в Казахстане в выходные

Cильный ветер ожидается по Казахстану в выходные Фото: primeminister.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-14 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие выходные дни и в начале новой рабочей недели на большую часть республики будет оказывать влияние очередной Атлантический циклон и связанные с ним фронтальные разделы, эти факторы обусловят неустойчивый характер погоды.

По информации РГП "Казгидромет", ожидаются осадки, в северной половине и на востоке республики – сильный дождь и снег.

По республике ожидаются туман, на большей части страны – гололед, метель, а также сильный порывистый ветер 15-29 м/с. Лишь в южных регионах страны 12-13 ноября ожидается погода без осадков.

Резких изменений в температурном фоне по республике не ожидается.

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