QazaqGaz присоединился к концепции "нулевого травматизма"

Национальная компания QazaqGaz провела первый HSE Форум (Health, Safety & Environment). В рамках форума председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов и первые руководители дочерних и зависимых предприятий подписали личные обязательства в области Health & Safety концепции Vision Zero.

Руководство группы компаний QazaqGaz обязалось своим примером демонстрировать приверженность производственной безопасности и охране труда, внедрять передовые и современные практики в области охраны труда в дочерних и зависимых предприятиях, создавать условия безопасной работы для сотрудников.

"Нашим приоритетом является здоровье наших сотрудников и работников подрядных организаций, обеспечение их безопасными условиями труда. Так, в QazaqGaz впервые введена служба HSE (Health, Safety & Environment) с прямым подчинением председателю правления. Служба занимается вопросами охраны труда, окружающей среды и промышленной безопасностью. Для достижения этих целей команда QazaqGaz уже выработала несколько ключевых направлений. Вместе с обеспечением целостности технологических процессов важно предусмотреть постоянную готовность сотрудников к аварийным или чрезвычайным ситуациям, чтобы снизить вероятность негативных последствий. Санжар Жаркешов, председатель правления АО "НК "QazaqGaz"

Фото: QazaqGaz

Помимо этого, руководитель службы HSE в QazaqGaz Алтай Джакубалиев рассказал о проделанной работе за 10 месяцев 2022 года. В мероприятии с гостевыми лекциями приняли участие представители TAPline, Vision Zero и EVERYCO CA Kazakhstan. Форум организован для сотрудников группы компаний QazaqGaz в качестве диалоговой площадки по обмену опытом в области HSE.

На форуме также наградили сотрудников, которые имеют особые достижения в области охраны труда:

Адилет Калиев получил награду за спасение жизни своего коллеги. 31 мая он предотвратил случай внезапной смерти своего коллеги от ишемического инсульта;

за вклад в экологию наградили Айжан Кушерову;

за безопасный труд - Бактияр Асабаев;

за профессиональный уровень вождения - Александр Циммерман;

за профессионализм в области охраны труда - Бауыржан Жайлибеков;

за профессионализм в области техники безопасности - Ерулан Ерузаков.

Фото: QazaqGaz

В номинации "Безопасное предприятие" победило ТОО "Азиатский Газопровод".

Отметим, что в 2022 году в QazaqGaz впервые введена должность руководителя службы HSE (Health, Safety & Environment). Служба занимается вопросами охраны труда, промышленной безопасностью и окружающей среды.

Фото: QazaqGaz

Напомним, 2022 год был объявлен в группе АО "Самрук-Қазына" Годом безопасности.