Высокопоставленного полицейского на западе Казахстана подозревают в наркопреступлении

Фото: Zakon.kz

Начальник Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов на брифинге в СЦК рассказал, сколько сотрудников привлекли к ответственности за покровительство или другое сотрудничество в распространении наркотиков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Амирханов заявил, что "среди сотрудников есть всякие". "За этот год было возбуждено три уголовных дела, где проходят два сотрудника – привлекаются за наркопреступления, начиная с незаконного хранения, сбыт, незаконное культивирование. Один – в Актобе, другой – в Западно-Казахстанской области, заместитель УВД города. Идет расследование. Если сравнивать с прошлыми годами, таких фактов стало намного меньше". Начальник Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов Бахытжан Амирханов сообщил, что текущая наркоситуация в Казахстане обуславливается тремя основными факторами: трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу;

распространение синтетических наркотиков;

собственная сырьевая база каннабиса в южных регионах. Речь идет о Шуской долине и Кызылординской области. "С начала текущего года правоохранительными и специальными органами выявлено около 2,5 тыс. наркопреступлений. Пресечена деятельность 4 организованных преступных наркогрупп. Привлечены 32 активных участника ОПГ, которыми совершены 13 особо тяжких наркопреступлений. Всего изъято 12,7 тонн наркотиков". Бахытжан Амирханов По его словам, распространение наркотиков осуществляется посредством интернета и электронных платежных систем. При этом он отметил, что основная масса наркосайтов автоматически блокируется информационной системой "Кибернадзор". Так, с начала года ограничен доступ к почти двум тысячам сайтов, в том числе 1,5 тысячи в Telegram. Читайте также Могут ли легализовать марихуану в Казахстане, рассказали в МВД Слухи об ичезновении 2 кг золота в ДП Шымкента опровергли в полиции Генпрокуратура разработала Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов

Следите за новостями zakon.kz в: