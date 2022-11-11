Высокопоставленного полицейского на западе Казахстана подозревают в наркопреступлении
Амирханов заявил, что "среди сотрудников есть всякие".
"За этот год было возбуждено три уголовных дела, где проходят два сотрудника – привлекаются за наркопреступления, начиная с незаконного хранения, сбыт, незаконное культивирование. Один – в Актобе, другой – в Западно-Казахстанской области, заместитель УВД города. Идет расследование. Если сравнивать с прошлыми годами, таких фактов стало намного меньше". Начальник Управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов
Бахытжан Амирханов сообщил, что текущая наркоситуация в Казахстане обуславливается тремя основными факторами:
трафик афганского героина по "Северному маршруту" через страны Центральной Азии, Казахстан, Россию и далее в Европу;
распространение синтетических наркотиков;
собственная сырьевая база каннабиса в южных регионах. Речь идет о Шуской долине и Кызылординской области.
"С начала текущего года правоохранительными и специальными органами выявлено около 2,5 тыс. наркопреступлений. Пресечена деятельность 4 организованных преступных наркогрупп. Привлечены 32 активных участника ОПГ, которыми совершены 13 особо тяжких наркопреступлений. Всего изъято 12,7 тонн наркотиков". Бахытжан Амирханов
По его словам, распространение наркотиков осуществляется посредством интернета и электронных платежных систем.
При этом он отметил, что основная масса наркосайтов автоматически блокируется информационной системой "Кибернадзор". Так, с начала года ограничен доступ к почти двум тысячам сайтов, в том числе 1,5 тысячи в Telegram.