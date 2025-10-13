Планируют ли снизить возраст наказания за наркопреступления в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов в кулуарах МВД 13 октября 2025 года рассказал, могут ли в Казахстане пересмотреть ответственность за наркопреступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахытжан Амирханов отметил, что с начала года задержан 61 несовершеннолетний закладчик. "Если взять этот год, то это чуть больше, чем в прошлом. Среди них – 40 студентов колледжей и 10 школьников, задержанных за "закладки", – добавил он. Спикер напомнил, что уголовная ответственность за наркопреступления в Казахстане наступает с 16 лет. "За сбыт наркотиков также ответственность наступает с 16 лет. Общество, если и предлагает снизить возраст до 13 лет, то это отдельные личности, наверное. Но это касается особо тяжких преступлений. Именно за сбыт наркотиков – с 16 лет. Снижать возраст ответственности не будут", – резюмировал представитель МВД. Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции Алексей Милюк высказался об ответственности основателя Telegram Павла Дурова за купание в одном из Кольсайских озер в Казахстане.

