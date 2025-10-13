#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
539.06
623.75
6.63
Общество

Планируют ли снизить возраст наказания за наркопреступления в Казахстане

Наркотики, наркотические вещества, контрабанда наркотиков, запрещенные вещества, наркоторговля, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 10:55 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Заместитель начальника Департамента по противодействию наркопреступности Бахытжан Амирханов в кулуарах МВД 13 октября 2025 года рассказал, могут ли в Казахстане пересмотреть ответственность за наркопреступления, передает корреспондент Zakon.kz.

Бахытжан Амирханов отметил, что с начала года задержан 61 несовершеннолетний закладчик.

"Если взять этот год, то это чуть больше, чем в прошлом. Среди них – 40 студентов колледжей и 10 школьников, задержанных за "закладки", – добавил он.

Спикер напомнил, что уголовная ответственность за наркопреступления в Казахстане наступает с 16 лет.

"За сбыт наркотиков также ответственность наступает с 16 лет. Общество, если и предлагает снизить возраст до 13 лет, то это отдельные личности, наверное. Но это касается особо тяжких преступлений. Именно за сбыт наркотиков – с 16 лет. Снижать возраст ответственности не будут", – резюмировал представитель МВД.

Ранее заместитель председателя Комитета административной полиции Алексей Милюк высказался об ответственности основателя Telegram Павла Дурова за купание в одном из Кольсайских озер в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
11:23, Сегодня
Чаще проводить операции на открытом сердце стали в Казахстане
Высокопоставленного полицейского на западе Казахстана подозревают в наркопреступлении
13:51, 11 ноября 2022
Высокопоставленного полицейского на западе Казахстана подозревают в наркопреступлении
Принудительно ставить на учет наркозависимых планируют в Казахстане
15:42, 21 мая 2024
Принудительно ставить на учет наркозависимых планируют в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: