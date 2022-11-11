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Активное участие в выборах – признак сильной нации, считает общественный деятель

Исполнительный директор ОФ "Будущее без наркотиков выборы гражданская нация Фото: Из личного архива Жандоса Актаева
Казахстанское общество постепенно избавляется от политической пассивности, и одним из признаков сильной гражданской позиции является участие в выборах, об этом заявил исполнительный директор корпоративного фонда "Будущее без наркотиков" Жандос Актаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил Жандос Актаев, в независимом государстве формируется гражданская нация как объединение всех граждан страны под одним флагом, независимо от этнической принадлежности, вероисповедания или политических взглядов.

"Гражданская нация демонстрирует свою силу через уважение к государственным институтам и участие в ключевых политических процессах, к которым относится и электоральная кампания. Выборы являются народным волеизъявлением, показателем того, что человеку небезразлична судьба его страны. Поэтому так важно участие каждого из нас в выборах". Жандос Актаев

 

Он также отметил, что политическая пассивность граждан ведет к отрицательному для страны результату.

"Мировой исторический опыт показывает, что пассивное гражданское общество своим бездействием легитимизирует правонарушения. Поэтому считаю, что гражданину, не поддерживающему ни одного из кандидатов, необходимо явиться на выборы и поставить отметку у графы "против всех", таким образом реализовав свое право на участие в принятии решения". Жандос Актаев

По словам Жандоса Актаева, необходимо подключать гражданские институты и вовлекать граждан в решение проблем, пусть даже районного уровня, чтобы снизить уровень аполитичности в казахстанском обществе. Граждане должны говорить о проблемах и требовать их решения от компетентных органов, а также добиваться ответственности за невыполнения этими органами своих прямых функций.

"Это постепенный процесс. Я думаю, что мы медленно, но верно идем к зрелому гражданскому обществу. Есть много способов влиять на жизнь государства. Например, программа "Бюджет народного участия", где граждане могут публиковать свои проекты и добиваться распределения бюджета так, как этого захотят они сами. Можно стать членами рабочих групп по интересующим вас законопроектам и влиять на их создание. Также есть возможность через депутатов маслихата влиять на свой акимат. Депутаты маслихатов являются представителями людей, их выбравших, а полномочия их достаточны, чтобы уволить акима". Жандос Актаев

 

Как отметил исполнительный директор фонда, инструментов влияния на жизнь государства много, и граждане могут и должны ими пользоваться, чтобы участвовать в жизни государства. И, конечно, одним из важнейших процессов гражданского участия в принятии решений являются выборы. Только участвуя в них, можно реализовать свое право голоса, право влиять на то, кто и как будет руководить страной.

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