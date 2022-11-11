16 ноября в Алматы пройдет ежегодный X Kazakhstan HR-Forum 2022: Future generation

Это самое масштабное и значимое мероприятие в сфере управления персоналом! Традиционно в рамках ивента состоится награждение в номинации The Best HRD 2022.

Высокий интерес к экспертной диалоговой площадке со стороны HR-сообщества, актуальная, насыщенная тематика программы, практикумы от хедлайнеров индустрии, лучшие отечественные и зарубежные спикеры позволяют держать высокую планку и золотой стандарт форума в течение 10 лет.

Лучшие HRD будут отмечены за успешную реализацию проектов или достижения в сфере управления персоналом, получив заслуженное признание профессионального сообщества. В процессе отбора номинантов принимают участие руководители HR-отделов и CEO крупных казахстанских компаний.

Организаторы подготовили интересный формат нетворкинга – HR Speed Mentoring. Это модель наставничества, организованная по принципам Speed Mentoring: однократная быстрая встреча ментора и менти.

Высокая планка и золотой стандарт HR-форума в течение 10 лет обеспечены высоким интересом к экспертной диалоговой площадке со стороны HR-сообщества, актуальной, насыщенной тематикой программы, практикумами от хедлайнеров индустрий, лучшими отечественными и зарубежными спикерами.

Программа форума включает три блока:

FUTURE OF ORGANIZATION (Персонал – главная составляющая успеха организаций).

FUTURE OF CAREER (Настало время пересмотреть подходы к карьерному пути сотрудников).

FUTURE OF HRD (Обсудим, как HRD выстроить свою карьеру и найти новые сфера для роста).

В программе форума заявлены две панельные дискуссии на топовые темы:

"Jana Qazaqstan: новая карьера в новой реальности". "People Management: что HR хочет от бизнеса?"

В практическом блоке Case Studies будут представлены кейсы топовых компаний по направлениям: Education / Talent; Digital / Analytics; Motivation/ Оценка.

Организаторы мероприятия: