16 ноября в Алматы пройдет ежегодный X Kazakhstan HR-Forum 2022: Future generation
Высокий интерес к экспертной диалоговой площадке со стороны HR-сообщества, актуальная, насыщенная тематика программы, практикумы от хедлайнеров индустрии, лучшие отечественные и зарубежные спикеры позволяют держать высокую планку и золотой стандарт форума в течение 10 лет.
Лучшие HRD будут отмечены за успешную реализацию проектов или достижения в сфере управления персоналом, получив заслуженное признание профессионального сообщества. В процессе отбора номинантов принимают участие руководители HR-отделов и CEO крупных казахстанских компаний.
Организаторы подготовили интересный формат нетворкинга – HR Speed Mentoring. Это модель наставничества, организованная по принципам Speed Mentoring: однократная быстрая встреча ментора и менти.
Высокая планка и золотой стандарт HR-форума в течение 10 лет обеспечены высоким интересом к экспертной диалоговой площадке со стороны HR-сообщества, актуальной, насыщенной тематикой программы, практикумами от хедлайнеров индустрий, лучшими отечественными и зарубежными спикерами.
Программа форума включает три блока:
FUTURE OF ORGANIZATION (Персонал – главная составляющая успеха организаций).
FUTURE OF CAREER (Настало время пересмотреть подходы к карьерному пути сотрудников).
FUTURE OF HRD (Обсудим, как HRD выстроить свою карьеру и найти новые сфера для роста).
В программе форума заявлены две панельные дискуссии на топовые темы:
"Jana Qazaqstan: новая карьера в новой реальности".
"People Management: что HR хочет от бизнеса?"
В практическом блоке Case Studies будут представлены кейсы топовых компаний по направлениям: Education / Talent; Digital / Analytics; Motivation/ Оценка.
Организаторы мероприятия:
Kazakhstan Growth Forum;
Коммеск-Өмір;
Сентрас Коммеск Life.