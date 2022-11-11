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Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы – соцопрос

Более 70% респондентов готовы пойти на досрочные президентские выборы — соцопрос Фото: Zakon.kz
Исследовательский институт "Общественное мнение" в период с 4 по 6 ноября провел социологический опрос.

Согласно замеру, уровень потенциальной избирательной явки на президентские выборы 20 ноября 2022 года составил 71,6%.

Это общая доля тех, кто твердо намерен голосовать (55,4%) и, скорее всего, будет голосовать (16,2%). Доля неопределившихся респондентов на момент опроса составила 18,3%, они вероятность своего участия оценивают "50 на 50".

Не намерены участвовать в голосовании 6,1%. Не определились – 4% опрошенных.

Среди настроенных голосовать на внеочередных президентских выборах 78,8% избирателей намерены поддержать кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Вторую строчку электорального рейтинга занимает Жигули Дайрабаев – 2,8%.

Замыкает тройку лидеров Нурлан Ауесбаев с 1,8% голосов.

Четвертое место делят Салтанат Турсынбекова и Мейрам Кажыкен – по 1,6%.

За Каракат Абден готовы отдать свои голоса 0,8% опрошенных. Собираются проголосовать против всех 3,2% респондентов. На момент опроса не определились с выбором 9,4% опрошенных.

В совокупности 84,4% опрошенных безусловно (65,2%) или скорее (19,2%) верят в то, что президентские выборы в ноябре 2022 года будут проведены честно. Почти каждый десятый (11%) придерживается обратного мнения: скорее не верят – 6,2%, абсолютно не верят – 4,8%. Затруднились ответить – 4,6%.

Отдавая предпочтение тому или иному кандидату, избиратели руководствуются его соответствием должности ("самый достойный кандидат" – 39,6%), личным доверием ("верю в него" – 30,8%), способностью кандидата решить существующие в стране проблемы (15,9%) и обеспечить достойную жизнь ее гражданам (13,7%).

В выборку исследования вошли 1200 респондентов старше 18 лет из 17 областей и городов республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент.

В исследовании был применен метод телефонного опроса. Погрешность составляет ± 4%. Опрос проведен с официального разрешения ЦИК в соответствии с уведомлением ЦИК №ОСК-08-18/1179 от 30.09.2022 года.

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